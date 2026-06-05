Эту популярную одежду лучше не надевать в аэропорт: совет путешественника

Аэропорт / © Pixabay

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Эксперт по путешествиям и цифровой кочевник Митч Гласс посоветовал путешественникам внимательнее выбирать одежду для перелетов. По его словам, популярные среди туристов брюки карго могут стать причиной дополнительных проверок при прохождении контроля безопасности в аэропорту.

Об этом сообщило издание Unilad.

Митч Гласс, автор YouTube-канала Project Untethered, который побывал более чем в 40 странах, рассказал, что за годы путешествий неоднократно замечал: отдельные элементы одежды могут привлекать дополнительное внимание сотрудников службы безопасности в аэропортах.

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По его словам, ранее Управление транспортной безопасности США (TSA) сообщало в соцсетях, что сканеры иногда реагируют на одежду с блестками или слишком блестящими деталями, которую часто носят в праздничный период. В то же время больше всего вопросов во время контроля, по мнению Гласса, могут вызвать брюки карго с большим количеством объемных карманов.

«Многие путешественники говорят, что у них нет проблем со штанами-карго, но я также слышал истории о путешественниках, которых останавливают каждый раз, когда они надевают свои штаны-карго с дополнительными карманами», — рассказал Гласс.

Гласс признал, что брюки карго имеют немало преимуществ. В них удобно хранить паспорт, телефон, кошелек и другие необходимые вещи во время путешествия. Однако именно большое количество карманов, по его мнению, может стать причиной дополнительных задержек при прохождении контроля.

Он пояснил, что пассажиры нередко забывают о мелких предметах, оставленных в карманах, хотя перед прохождением через сканер их нужно вынуть. Именно поэтому для авиапутешествий путешественник обычно выбирает более простую одежду.

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Также Гласс обратил внимание на давнюю дискуссию среди туристов относительно бюстгальтеров на косточках. По его словам, мнения о том, могут ли металлические элементы влиять на результаты проверки, разнятся. Он предположил, что это может зависеть как от толщины металла, так и от настроек оборудования в конкретном аэропорту.

Сам Митч Гласс путешествует по миру уже много лет и считает путешествия важной частью своей жизни. Во время десятимесячного сольного путешествия по Южной Америке он оказался в колумбийском городе Кали, где планировал провести всего несколько недель и посещать занятия по сальсе. Именно там он познакомился с женщиной, которая впоследствии стала его женой.

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