Эту задачу решают единицы: справитесь ли вы за 30 секунд

Головоломка / © ТСН

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Пользователи социальных сетей не могут прийти к согласию относительно правильного ответа на простую арифметическую задачу: 24 ÷ 6×6 ÷ 3.

Об этом пишет Daily Mail.

Уравнение привело к активным дискуссиям: часть комментаторов настаивает на ответе 8, тогда как другие уверены, что правильный результат — 2.

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Математики напоминают, что для решения таких задач необходимо использовать правило PEMDAS (порядок выполнения операций: скобки, степени, умножение, деление, сложение, вычитание).

Согласно этому правилу операции деления и умножения имеют одинаковый приоритет, поэтому их следует выполнять последовательно слева направо.

Задача

Пошаговый алгоритм разрешения выглядит так:

Сначала выполняется первое действие деления: 24 ÷ 6 = 4. Далее результат умножается на 6: 4×6 = 24. На последнем этапе полученное число делится на 3:24÷3=8.

Итак, правильным ответом является 8. Те, кто получил 2, допустили ошибку, нарушив последовательность выполнения действий.

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«При решении многоэтапных математических уравнений даже одно арифметическое заблуждение может испортить все уравнения», — отметили авторы публикации.

Несмотря на то, что многие пользователи потратили на задание более 30 секунд, эта головоломка в очередной раз продемонстрировала, как легко допустить ошибку в базовых школьных правилах математики.

Напомним, вы думаете, что хорошо замечаете мелкие детали и быстро обрабатываете информацию? Тогда эта головоломка поможет проверить вашу внимательность и концентрацию.

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