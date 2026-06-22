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- Курьезы
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Эту задачу решают единицы: справитесь ли вы за 30 секунд
Интернет-пользователи спорят из-за простого математического уравнения.
Пользователи социальных сетей не могут прийти к согласию относительно правильного ответа на простую арифметическую задачу: 24 ÷ 6×6 ÷ 3.
Об этом пишет Daily Mail.
Уравнение привело к активным дискуссиям: часть комментаторов настаивает на ответе 8, тогда как другие уверены, что правильный результат — 2.
Математики напоминают, что для решения таких задач необходимо использовать правило PEMDAS (порядок выполнения операций: скобки, степени, умножение, деление, сложение, вычитание).
Согласно этому правилу операции деления и умножения имеют одинаковый приоритет, поэтому их следует выполнять последовательно слева направо.
Пошаговый алгоритм разрешения выглядит так:
Сначала выполняется первое действие деления: 24 ÷ 6 = 4.
Далее результат умножается на 6: 4×6 = 24.
На последнем этапе полученное число делится на 3:24÷3=8.
Итак, правильным ответом является 8. Те, кто получил 2, допустили ошибку, нарушив последовательность выполнения действий.
«При решении многоэтапных математических уравнений даже одно арифметическое заблуждение может испортить все уравнения», — отметили авторы публикации.
Несмотря на то, что многие пользователи потратили на задание более 30 секунд, эта головоломка в очередной раз продемонстрировала, как легко допустить ошибку в базовых школьных правилах математики.
Напомним, вы думаете, что хорошо замечаете мелкие детали и быстро обрабатываете информацию? Тогда эта головоломка поможет проверить вашу внимательность и концентрацию.