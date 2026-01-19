- Дата публикации
Эту загадку не могут решить 9 из 10 людей: сколько на самом деле блоков на картинке
Новая оптическая иллюзия с блоками разделила сеть на два лагеря.
В сети набирает популярность новая головоломка, которая заставляет взрослых сомневаться в собственном зрении. Пользователям предлагают дать простой ответ на вопрос: сколько блоков изображено на рисунке? Однако именно здесь начинаются споры.
Об этом пишет Mirror.
Часть зрителей уверена, что видит четыре блока, в то время как другие категорически утверждают, что их всего три. Дискуссия в комментариях разгорелась: одни шутят, что с видящими «тройку» что-то не так. А другие признаются, что пол часа пытаются найти четвертый объект и не могут.
«Эта иллюзия только на первый взгляд кажется сложной. Надо просто присмотреться, и вы увидите, что их три», — уверяет один из пользователей.
Несмотря на тысячи комментариев, единого правильного ответа, который удовлетворил бы всех, до сих пор нет. А что вы видите?
Напомним, упражнения на логику и смекалку — это отличный способ отвлечься от будничных дел, снять стресс после рабочего дня и потренировать мозг. Попытайтесь решить задачу со спичками.