Эту загадку не могут решить 9 из 10 людей: сколько на самом деле блоков на картинке

В сети набирает популярность новая головоломка, которая заставляет взрослых сомневаться в собственном зрении. Пользователям предлагают дать простой ответ на вопрос: сколько блоков изображено на рисунке? Однако именно здесь начинаются споры.

Об этом пишет Mirror.

Часть зрителей уверена, что видит четыре блока, в то время как другие категорически утверждают, что их всего три. Дискуссия в комментариях разгорелась: одни шутят, что с видящими «тройку» что-то не так. А другие признаются, что пол часа пытаются найти четвертый объект и не могут.

«Эта иллюзия только на первый взгляд кажется сложной. Надо просто присмотреться, и вы увидите, что их три», — уверяет один из пользователей.

Несмотря на тысячи комментариев, единого правильного ответа, который удовлетворил бы всех, до сих пор нет. А что вы видите?

