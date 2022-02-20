Эволюция перевозок: известная мировая авиакомпания запускает "воздушное такси" для коротких дистанций

Такие авиасуды предназначены для перевозок на около 160 километров.

Авиакомпания AirAsia планирует запустить "авиатакси" по Юго-Восточной Азии. Для этого она арендует около 100 самолетов с вертикальным взлетом и посадкой, которые могут перевозить всего пять человек.

Об этом пишет Travel Weekly.

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Для перелетов будут использованы электрические самолеты VX4 eVOTL, которые будут поставляться лизинговой компанией Avolon.

Такие авиасуда предназначены для перевозки всего 4 пассажиров и самого пилота на около 160 километров.

Кроме того, по словам исполнительного директора AirAsia Тони Фернандеса, такие самолеты не будут загрязнять атмосферу.

"Цифровая эра наступила. В VX4 мы определили, что, по нашему мнению, будет лучшим самолетом eVTOL, и мы очень рады стать первой авиакомпанией, которая запустит этот самолет в Юго-Восточной Азии", — заявил Фернандес.

Как сообщается, две компании сформируют рабочую группу для проведения местной сертификации, изучения потенциальных рыночных возможностей и требований к инфраструктуре.

. @airasia планы идти на 100-сильный кусок электрической летящей taxis, as it aims start air ride-sharing service in Southeast Asia. @avolon_aero @VerticalAero https://t.co/KxqYZNdUPV — HT Auto (@HTAutotweets) February 16, 2022

Напомним, в среду, 16 февраля, американская компания Virgin Galactic Holdings Inc. открыла продажу билетов на суборбитальные полеты для космических туристов, которые будут стоить менее полумиллиона долларов.

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