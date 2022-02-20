Эволюция перевозок: известная мировая авиакомпания запускает "воздушное такси" для коротких дистанций

Такие авиасуды предназначены для перевозок на около 160 километров.
Авиакомпания AirAsia планирует запустить "авиатакси" по Юго-Восточной Азии. Для этого она арендует около 100 самолетов с вертикальным взлетом и посадкой, которые могут перевозить всего пять человек.
Об этом пишет Travel Weekly.
Для перелетов будут использованы электрические самолеты VX4 eVOTL, которые будут поставляться лизинговой компанией Avolon.
Такие авиасуда предназначены для перевозки всего 4 пассажиров и самого пилота на около 160 километров.
Кроме того, по словам исполнительного директора AirAsia Тони Фернандеса, такие самолеты не будут загрязнять атмосферу.
"Цифровая эра наступила. В VX4 мы определили, что, по нашему мнению, будет лучшим самолетом eVTOL, и мы очень рады стать первой авиакомпанией, которая запустит этот самолет в Юго-Восточной Азии", — заявил Фернандес.
Как сообщается, две компании сформируют рабочую группу для проведения местной сертификации, изучения потенциальных рыночных возможностей и требований к инфраструктуре.
. @airasia планы идти на 100-сильный кусок электрической летящей taxis, as it aims start air ride-sharing service in Southeast Asia. @avolon_aero @VerticalAero https://t.co/KxqYZNdUPV— HT Auto (@HTAutotweets) February 16, 2022
Напомним, в среду, 16 февраля, американская компания Virgin Galactic Holdings Inc. открыла продажу билетов на суборбитальные полеты для космических туристов, которые будут стоить менее полумиллиона долларов.
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