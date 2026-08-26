Европе грозят сильные засухи: почему зимних запасов воды уже не хватает, рассказали ученые

Засуха в Европе

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Обильные зимние дожди больше не гарантируют Европе достаточных запасов воды на лето. Повышение температуры изменяет водный баланс, влага быстрее покидает почву и водоемы, а растения интенсивнее отдают ее в атмосферу. Поэтому дефицит воды может возникнуть даже после относительно влажного холодного сезона.

Ситуация в 2026 году показала, как быстро может развиваться такой сценарий. После накопления влаги зимой сухая весна, большое количество солнечных дней и высокие температуры привели к ее стремительной потере именно в период активного роста растений.

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Жара буквально извлекает воду из земли

Ключевую роль в этом процессе играет эвапотранспирация. Этот термин объединяет испарение воды с поверхности земли и водоемов и транспирацию — выделение влаги растениями через листья. При высокой температуре интенсивность этих процессов возрастает. Поэтому одинаковое количество осадков при разных температурных условиях может иметь совершенно разный эффект, в прохладном климате вода дольше сохраняется в земле, в то время как во время жары значительная ее часть быстро возвращается в атмосферу.

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Именно поэтому для оценки угрозы засухи ученые все больше учитывают не только количество осадков, но потенциальные потери влаги.

Вероятность экстремальных условий резко возросла

Исследование показало значительное влияние, вызванное деятельностью человека глобального потепления на скорость высушивания территорий.

То есть из-за глобального потепления такие условия, при которых почва и растения очень быстро теряют влагу, теперь могут возникать примерно в 80 раз чаще, чем в климате без нынешнего уровня потепления. В Восточной Европе исследователи рассматривали период с января по июнь. Там вероятность подобных экстремальных условий выросла примерно в 40 раз.

Эти данные показывают, что температура становится самостоятельным и очень принципиальным фактором формирования засухи. Даже без рекордного сокращения осадков сильная жара способна существенно ухудшить состояние почвы.

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Грунтовые засухи могут повторяться чаще

Изменение климата уже существенно повысило риск высыхания почв в Европе. В Западной Европе засуха, подобная наблюдавшейся с апреля по июнь 2026 года, теперь может случаться примерно раз в 5 лет. По оценкам ученых, из-за вызванной деятельностью человека глобального потепления вероятность такой засухи выросла примерно в 5 раз.

В Восточной Европе столь сильная засуха при нынешнем климате может случаться примерно раз в 15 лет. Если бы глобального потепления не было, подобные засухи возникали примерно в 11 раз реже. То есть изменение климата значительно увеличило риск сильного высыхания почвы.

Под самым большим ударом — сельское хозяйство

Особенно опасным дефицит почвенной влаги становится весной и в начале лета. Именно в это время многие сельскохозяйственные культуры активно развиваются и нуждаются в значительном количестве воды.

Если земля пересыхает, растения испытывают водный стресс, замедляется их развитие и возрастает риск потери части урожая. Хозяйствам приходится более активно использовать системы орошения, что дополнительно увеличивает нагрузку на реки, водохранилища и подземные источники. В результате проблема выходит далеко за пределы метеорологии и оказывает непосредственное влияние на продовольственное производство и управление водными ресурсами.

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От нехватки воды страдают реки и энергетика

Длительное высушивание территорий может приводить к понижению уровня воды в реках. Для Европы это особенно важно из-за роли внутренних водных путей в перевозке грузов.

Низкий уровень воды способен ограничивать погрузку судов и повышать транспортные расходы. Дефицит воды также создает проблемы гидроэнергетики и других объектов, работа которых зависит от стабильного доступа к водным ресурсам.

При длительной засухе региональные власти могут быть вынуждены вводить ограничения на использование воды, прежде всего для нужд, которые не являются первоочередными.

Сухая почва создает условия для масштабных пожаров

Еще одним опасным следствием становится высыхание растительности. Чем меньше влаги остается в земле и растениях, тем легче огня распространяться по территории.

В столкнувшихся с пожарами районах Франции и Испании исследователи проследили постепенное сокращение запасов влаги после завершения зимы. Сухие периоды в сочетании с высокими температурами создали благоприятные условия для высыхания растительного покрова.

Таким образом, дефицит почвенной влаги становится одним из факторов, способных усугублять пожарную опасность во время летнего зноя.

Что может произойти при дальнейшем потеплении

Климатические модели свидетельствуют, что по мере роста глобальной температуры условия для интенсивного испарения могут возникать чаще.

Особенность Восточной Европы состоит в том, что в отдельные периоды количество осадков здесь может даже увеличиваться. Однако это не обязательно решит проблему. При более высокой температуре дополнительная вода будет быстрее испаряться, поэтому увеличение количества дождей может не компенсировать потери. Для Западной Европы дальнейшее потепление также будет означать большую вероятность периодов, когда потребность атмосферы во влаге будет особенно высокой.

Все это заставляет пересмотреть подход к оценке водных запасов. Определяющим становится общий баланс, сколько воды поступает с дождем и снегом, сколько накапливается в почве и водоемах и какую ее часть территория теряет из-за тепла.

Для Европы это означает необходимость адаптировать сельское хозяйство, системы орошения, управления водохранилищами и городское водоснабжение к климату, в котором вода может исчезать гораздо быстрее, чем раньше.

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