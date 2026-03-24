Европейская страна предлагает 25 000 евро за отказ от водительских прав: условия

Власть Мальты запустила необычную программу, предусматривающую финансовое вознаграждение для граждан, готовых временно отказаться от вождения. За это предлагают до 25 000 евро – примерно 29 000 долларов.

Об этом пишет Oddity Central.

Инициатива под названием «Схема сдачи водительских прав» направлена на уменьшение количества автомобилей на дорогах. Страна имеет одну из самых высоких плотностей транспорта в Европе, из-за чего пробки стали серьезной проблемой.

Министр транспорта Крис Бонетт объяснил, что программа должна создать так называемый «мобильный шок», особенно среди молодежи, чтобы изменить привычку постоянно пользоваться автомобилем.

Участникам предлагают ежегодные выплаты по 5000 евро в течение пяти лет. В обмен, они должны полностью отказаться от управления транспортом на этот период. Если же человек решит возвратиться за руль раньше, ему придется вернуть полученные средства.

У программы есть четкие условия:

участники должны быть младше 30 лет, проживать в стране не менее семи лет, иметь водительские права не менее года и не иметь серьезных нарушений.

Ежегодно на инициативу выделяют около 5 миллионов евро, а количество участников ограничено тысячей человек. Тем не менее, интерес к программе уже оказался высоким.

Интересно, что после сдачи удостоверения оно аннулируется. Чтобы получить новое через пять лет, придется снова пройти обучение, включая минимум 15 часов водительских занятий.

Основная цель программы – уменьшить нагрузку на дороги, стимулировать использование общественного транспорта и снизить уровень загрязнения.

Напомним, мужчина на экзамене использовал "шпионскую" футболку.