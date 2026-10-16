Её хотел каждый ребёнок в 90-х: легендарная игрушка вновь переживает бум популярности

Тамагочи возвращается — почему культовая игрушка 90-х снова в моде / © Associated Press

Реклама

Спустя почти 30 лет после появления Тамагочи вновь оказался на пике популярности. Культовая японская игрушка, в которой нужно ухаживать за виртуальным питомцем, переживает уже четвертую волну интереса.

Об этом пишет The Asahi Shimbun.

Реклама

Тамагочи впервые появился 23 ноября 1996 года и быстро стал настоящим феноменом в Японии. Небольшое устройство с РК-экраном предлагало игрокам вырастить цифрового питомца: его нужно было кормить, лечить, убирать за ним и следить за другими его потребностями. От ухода зависели внешность и характер персонажа, а без должного внимания он мог заболеть и умереть.

Реклама

За три десятилетия Тамагочи вышло далеко за пределы Японии. Игрушку продавали более чем в 50 странах и регионах мира, а общий объем поставок превысил 100 млн штук.

Сейчас франшиза переживает новое возрождение на фоне популярности предметов и культуры японской эпохи Хэйсэй, которая длилась с 1989 по 2019 год. Интерес к Тамагочи проявляют не только дети: первое поколение его поклонников уже выросло и теперь знакомит с игрой своих детей.

На фоне нового бума 11 июля вышла модель Tamagotchi Paradise. Всего за почти 30-летнюю историю франшизы было выпущено 38 моделей.

Производитель постоянно адаптировал игру к изменениям в повседневной жизни. Так, в 2004 году Тамагочи получил инфракрасную связь для обмена данными, а модель Tamagotchi Plus Color 2008 года впервые была оснащена цветным РК-экраном.

Реклама

В более новых версиях появились и функции, призванные упростить уход за виртуальным питомцем. Например, за внутриигровую валюту можно нанять «няню», пока владелец занят. В других моделях персонажей можно было отправлять в школу, детский сад или даже курортный отель. А во время пандемии COVID-19 разработчики добавили возможность заказывать для них доставку еды.

В то же время основной принцип «Тамагочи» за десятилетие практически не изменился: виртуальный питомец требует постоянного внимания и может заболеть или умереть, если о нём не заботиться.

Напомним, ранее эксперты призвали родителей отказаться от использования гидрогелевых шариков, с которыми часто играют маленькие дети, предупредив о риске тяжелых травм и даже смертельных случаев.

Новости партнеров

Новости партнеров