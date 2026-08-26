Её укусила ядовитая змея, а в службе экстренной помощи повесили трубку: как спаслась туристка

Ядовитая змея укусила туристку в Албании: что произошло

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Австралийскую туристку Эми Леконс укусила ядовитая змея во время пробежки по горной тропе в Албании. Самостоятельно вызвать помощь ей не удалось, поэтому к спасательной операции присоединился её отец — врач.

Об этом сообщило издание Mirror.

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Инцидент произошел 21 июня недалеко от Вальбоны, куда женщина приехала всего за три дня до этого. Во время 90-минутной пробежки Леконс спускалась по тропинке, когда за поворотом её внезапно укусила змея. По словам туристки, она почувствовала острую боль в области левого ахиллова сухожилия и сразу поняла, что произошло.

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Женщина успела снять змею на видео, чтобы её можно было опознать. Как выяснилось, это была европейская гадюка. Леконс призналась, что обычно брала с собой на пробежки небольшую аптечку, однако именно в тот день оставила её дома.

После укуса туристка позвонила в местную службу экстренной помощи. По её словам, разговор длился менее минуты: оператор не понимал английского и повесил трубку.

Оказавшись в одиночестве на отдалённой тропе, Леконс связалась через WhatsApp со своим отцом Робертом, который работает врачом в Австралии. Он объяснил дочери, как снизить частоту сердечных сокращений, и попросил сообщить точное местонахождение. После этого мужчина начал искать способ вызвать помощь уже из Австралии.

В конце концов, к месту, где находилась туристка, направили скорую помощь. Из-за удаленности тропы медикам потребовалось около часа, чтобы добраться до неё, а ещё примерно час ушло на дорогу до больницы в Байрам-Цурри.

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В медицинском учреждении Леконс провела два дня. После пережитого она поблагодарила сотрудников скорой помощи и медсестер за помощь и отметила, что, несмотря на языковой барьер, к ней отнеслись очень тепло. Туристка также признала, что была недостаточно подготовлена к походу в отдаленную местность.

Напомним, ранее мы сообщали, что пара американских путешественников чуть не заплатила 250 евро штрафа за обычную утреннюю пробежку в Венеции. Мужчина решил тренироваться без футболки, чем нарушил строгие правила дресс-кода итальянского города.

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