Ежа покрасили в цвета футбольного клуба: животное оказалось в шаге от смерти

Раскрашенный ёж. Фото: Prickly Pigs Hedgehog Rescue

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В Великобритании волонтеры спасают ежа, которого неизвестные полностью облили синей и желтой краской. Из-за этого животное не могло свернуться в клубок, испытывало серьёзные проблемы с дыханием и могло погибнуть от голода или стать лёгкой добычей для хищников.

Об этом сообщило издание Mirror.

Взрослую самку обнаружила жительница района Йидон недалеко от Лидса в графстве Западный Йоркшир. Спасатели предполагают, что ежа намеренно раскрасили в цвета футбольного клуба «Лидс Юнайтед» или же пытались придать ему сходство с персонажем Соником.

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Животное доставили в центр спасения, где специалисты установили, что масляная краска склеила его иголки. Из-за этого еж лишился возможности сворачиваться в клубок — своего главного способа защиты. К тому же токсичные испарения краски негативно повлияли на его дыхание.

Руководительница центра Дайан Кук рассказала, что сотрудникам пришлось очищать от краски каждую иглу по отдельности. В ходе лечения животному также назначили обезболивающие препараты.

По её словам, сомнений в умышленности таких действий нет. Она пояснила, что ёж не мог случайно испачкаться, ведь краска покрывала почти всё его тело, кроме морды, живота и лап.

«Это совершенно отвратительное поведение», — подчеркнула Дайан Кук.

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Раскрашенный ёж. Фото: Prickly Pigs Hedgehog Rescue

Она отметила, что из-за склеенных иголок еж практически не мог защищаться от хищников. В таком состоянии он мог быстро стать их добычей или медленно погибнуть от истощения и недостатка пищи.

По словам руководительницы центра, слой краски был настолько толстым и твердым, что полностью скрепил иглы между собой. По её мнению, это могла быть эмульсионная краска, которую используют при ремонте, или даже материал для нанесения дорожной разметки.

Спасатели также опасались, что животное могло слизывать краску с тела, а это создавало дополнительную угрозу отравления, помимо уже имеющихся проблем с дыханием.

По завершении лечения ежу планируют установить микрочип и вернуть его в сад, где его нашли.

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В центре напомнили, что популяция ежей в Великобритании продолжает сокращаться. Согласно последнему отчету, с начала века численность этих животных в городах сократилась примерно на 30%, а в сельской местности — почти на 50%.

Тем временем полиция Западного Йоркшира начала расследование. Правоохранители заявили, что неизвестный облил ежа синей краской, чем причинил ему ненужные страдания. Всех, кто располагает какой-либо информацией об этом случае, призвали обратиться в полицию.

Напомним, ранее две золотые рыбки, которые годами жили в стеклянной витрине суши-ресторана в престижном районе Буэнос-Айреса (Аргентина), стали героями беспрецедентного судебного дела.

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