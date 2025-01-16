Фальшивого Брэда Питта, получившего 830 000 евро от француженки, идентифицировали (фото)

Мошенник, который притворялся голливудским актером Брэдом Питтом, чтобы получить 830 000 евро от француженки, идентифицирован, и, возможно, он действовал не один.

Об этом пишет 20 Minutes.

Жертву по имени Энн обманом заставили прислать деньги лицу (лицам), которое притворялось 61-летней звездой "Бойцовского клуба".

Энн рассказала, что в то время переживала сложный период в отношениях с мужем и чувствовала, что может довериться тому, с кем разговаривает.

Стоявшие за аккаунтом просили денег на лечение рака и присылали искусственные изображения Брэда Питта, чтобы обмануть только что разведенную Энн и заставить ее прислать им тысячи долларов в 2023 году.

Как сообщается, основатель Find My Scammer разыскал людей, которые обманули Энн и 33 других жертв.

"Это было нелегко, мне пришлось поднять на ноги все свои команды, чтобы быстро найти его", — рассказал Маруан Уараб в интервью изданию.

О том, как ему удалось идентифицировать мошенников, он объяснил: "Мы прислали ему замаскированную в сообщении ссылку-ловушку, нажав на которую, он дал нам доступ к своему телефону, сам того не зная. Это небольшая группа из трех-четырех довольно молодых людей, наносящей вред. Только на поддельном устройстве Брэда Питта было 34 жертвы".

Мошенник изображал из себя Брэда Питта / Фото: TF1

Он также смог отследить средства, уплаченные Энн, в частности, отправленные мошенником на криптовалютные кошельки.

"Сегодня он все еще активен, за исключением того, что теперь он выдает себя за Киану Ривза. Мы не знаем, будут ли они действовать, но у него есть другие варианты", – добавил он.

Уараб планирует передать лицо (лиц), находящимся в Нигерии, власти.

"Теоретически мы могли бы и сами пойти и вернуть часть украденных денег, но это может принести только проблемы для нас и Энн", — добавил он.

Энн, которая является одной из многих жертв, после нескольких месяцев общения согласилась выйти замуж за человека или стоящих за аккаунтом людей, которые также пообещали присылать ей роскошные сумки от Chanel и Hermès.

Энн / Фото: TF1

Представители Питта отреагировали на эту ситуацию в заявлении, в котором говорилось: "Это ужасно, что мошенники пользуются сильной связью между фанатами и знаменитостями. Это важное напоминание о том, что не стоит отвечать на незваные онлайн-сообщения, особенно от актеров, которые не присутствуют в социальных сетях".

По сообщению BFM TV, Энн находится в клинике с тяжелой депрессией.

Напомним, в Австралии женщина вышла замуж без собственного согласия. Только через два месяца она узнала, что фейковая церемония бракосочетания, в которой она участвовала для трюка в социальных сетях, на самом деле была настоящей.

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