Фальшивый адвокат выиграл все 26 дел, несмотря на то, что никогда не учился на юридическом факультете

Недавно кенийец был арестован после того, как выяснилось, что он выдавал себя за адвоката и представлял разных клиентов по 26 разным делам – все из которых он выиграл – несмотря на отсутствие какой-либо формальной подготовки.

Об этом пишет Oddity Central.

Брайана Мвенду Наги прозвали "настоящим Майком Россом" в честь популярного персонажа из сериала "Форс-мажоры", яркого молодого человека, которому удается работать в известной юридической фирме и представлять интересы клиентов, несмотря на отсутствие какого-либо вида формального юридического образования.

Сравнение оправдано, если учесть, что Брайану удалось представлять интересы клиентов перед судьями Апелляционного и Высокого суда по 26 разным делам, выиграв каждое из них. Молодой человек сумел представить себя квалифицированным адвокатом, и никто из судей, у которых он когда-то выступал раньше, не заподозрил, что он на самом деле не является адвокатом. Общество юристов Кении (LSK) начало подозревать его только после получения жалоб от настоящего адвоката по имени Брайан Мвенда, который жаловался, что не может получить доступ к своей учетной записи.

Брайан Мвенда Наги / Фото: Kenya Universities Student Organization

"5 августа в 2022 году Брайан Мвенда Нтвига был принят в коллегию адвокатов, его правильный адрес электронной почты был зафиксирован, и для него открылась учетная запись на портале адвокатов", — говорится в прессрелизе LSK. "Мы обратились к адвокату Брайану Мвенде Нтвиги, который подтвердил, что он не подавал заявку на получение сертификата практики с момента поступления, причина в том, что он работал в Генеральной прокуратуре и ему не нужен был сертификат практики".

Однако в сентябре этого года, пытаясь войти в свой аккаунт, чтобы активировать свой профиль, Нтвига понял, что имеет неправильные данные для входа. Он связался с Обществом юристов Кении, и после внутреннего расследования был сделан вывод, что кто-то другой подделал аккаунт адвоката. Этим человеком был Брайан Мвенда Наги с таким же именем. Получив доступ к системе, он сменил фотографию своего профиля и подал заявку на получение сертификата юридической практики.

Собрав достаточно доказательств, группа быстрого реагирования Найробийского отделения Общества юристов Кении арестовала Брайана Мвенду Наги по обвинению в том, что он выдавал себя адвокатом. Он еще не предстал перед судьей, но его история уже ошеломила некоторых людей настолько, что кенийский магнат предложил заплатить за него залог, заявив, что поражен этой историей.

Напомним, уборщик притворился дантистом и без надобности удалил мужчине четыре передних зуба. За работу он получил 1000 турецких лир.

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