Фальшивый врач без образования 20 лет увеличивал мужчинам пенисы: чем это закончилось

Он начал заниматься этим еще в 14 лет и провел сотни процедур.

36-летний таиландец, признавшийся, что имеет только 9 классов образования, был арестован за то, что в течение 20 лет проводил процедуры по увеличению пениса без медицинской лицензии.

Об этом сообщает Oddity Central.

Житель города Самут Сахон – Киттикорн Сонгсри – был арестован на прошлой неделе после операции в таунхаусе, где он проводил различные процедуры по увеличению пениса за последние два десятилетия. Сонгсри признался, что рекламировал свои услуги в социальных сетях и оперировал по меньшей мере двух-трех пациентов ежемесячно, несмотря на то, что не имел медицинского образования и лицензии. Он рассказал полиции, что научился делать имплантаты, когда ему было 14 лет, и с тех пор занимается этим. К сожалению, о нем власти сообщил недовольный пациент, который испытал серьезную инфекцию после введения силикона.

Полиция в сотрудничестве с чиновниками Департамента здравоохранения организовала связь агента под прикрытием с нелицензированным врачом, представившимся потенциальным клиентом. Когда его пригласили в таунхаус Сонгсри на процедуру, команда офицеров провела обыск и арестовала фальшивого врача. Он признался, что окончил только Mathayom Suksa 3 (9 класс), добавив, что научился проводить деликатные процедуры, когда был подростком.

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В ходе допроса Киттикорн Сонгсри рассказал следователям, что он оказывал услуги в течение последних 20 лет и что он берет от 5 000 батов (150 долларов США) до 20 000 батов (600 долларов США) за процедуру. Его обвинили в управлении несанкционированной медицинской клиникой и предоставлении медицинских услуг без лицензии.

Киттикорн Сонгсри также столкнулся с судебным иском от клиента, которому он неудачно установил силиконовый имплантат, что повлекло за собой серьезную инфекцию и эректильную дисфункцию, сохранившуюся даже после лечения. Однако просто удивительно, что этот "врач-самоучка" мог практиковать такие деликатные процедуры в течение двух десятилетий, и никто не сообщал о нем до этого последнего злоупотребления.

Напомним, фальшивый адвокат выиграл все 26 дел, несмотря на то, что никогда не учился на юридическом факультете. Он работал в суде три года.

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