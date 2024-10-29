Фанат Криштиану Роналду проехал 13 000 км на велосипеде, чтобы встретиться с кумиром – фото

На путешествие он потратил почти семь месяцев.

Мужчина почти семь месяцев ехал на велосипеде из Китая в Саудовскую Аравию, чтобы встретиться со своим кумиром, футбольной суперзвездой Криштиану Роналду.

Об этом пишет SCMP.

24-летний мужчина по фамилии Гонг из восточной китайской провинции Аньхой начал свое путешествие из своего дома 18 марта.

Он направился на север в Пекин, а затем на запад, затем въехал в Казахстан из Синьцзяна и проехал еще шесть стран в частности Грузию, Иран и Катар, прежде чем прибыл в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияда, где базируется его любимый футболист.

20 октября Гонг встретился с Роналду перед футбольным клубом "Аль-Наср", осуществив мечту, которую он вынашивал с детства.

Идея поехать на велосипеде, чтобы увидеть свою звезду, появилась у него после того, как Роналду отменил свою поездку в Китай из-за травмы в феврале.

В общей сложности Гонг проехал 13 000 километров, чтобы увидеть его. Все, что он взял с собой – это два павербанка, палатку, кухонные принадлежности, одежду и некоторые вещи первой необходимости. В некоторых странах, где цены на продукты питания были выше, он ел хлеб. Для общения с местными он использовал программу-переводчик.

Фанат Роналду проехал 13 000 км на велосипеде к кумиру / Фото: Douyin

В августе в Армении у него была высокая температура, и он потерял сознание на обочине дороги. Его доставили в больницу на бесплатное лечение.

Гонг сказал, что его путешествие позволило ему найти новых друзей и сделало его более терпеливым и зрелым.

Когда он прибыл в Саудовскую Аравию 10 октября, Роналду был в Европе на матче, но сотрудники ФК Аль-Наср пообещали организовать минутную встречу фаната с его кумиром.

19 октября другой китайский фанат Роналду по прозвищу Apple пригласил Гонга на матч между "Аль-Наср" и "Аль-Шабаб", в котором также играл Роналду. Это было впервые, когда Гонг увидел, как его кумир играет в реальной жизни.

Во время "сказочной" минуты, по словам китайца, Роналду пожал ему руку, обнял его и подписал футболку "Аль-Наср" под номером 7, а также баннер, на котором были написаны имена друзей Гонга и предложение: "Я мечтаю о настоящей любви и свободе".

Фанат Роналду проехал 13 000 км на велосипеде к кумиру / Фото: Douyin

Он опубликовал видео их встречи в Интернете и сказал: "Я встретил своего героя".

Гонг сказал, что следующим пунктом назначения будет родной город Роналду в Португалии.

Напомним, певица Шакира разозлилась на фаната прямо во время концерта и сбежала со сцены. Инцидент попал на видео.

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