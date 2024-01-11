Фанат Metallica набил рекордное количество тату, посвященные группе – фото

Имея 43 татуировки Metallica, 33-летний Том Энгельбрехт из Норвегии установил рекорд по количеству татуировок, посвященных одной группе.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

"От моей косточки до колена – это история Metallica: обложки альбомов, обложки DVD, письма, вырезки из газет и некоторые тексты песен", – пояснил Том.

Том Энгельбрехт / Фото: guinnessworldrecords.com

Его бедро покрыто портретами всех участников группы с 1983 года, а его рука украшена черепами из обложек пластинок и официальных футболок.

Том Энгельбрехт / Фото: guinnessworldrecords.com

Другие татуировки Тома содержат тексты песен на его ребрах, под ними еще несколько черепов, а на плече – ноты из песни Fade to Black.

Том Энгельбрехт / Фото: guinnessworldrecords.com

В общей сложности, по оценкам Тома, он потратил более 250 000 крон (24 100 долларов США). Он говорит, что перестал считать, но отмечает, что татуировки стоили своих денег.

Том — большой поклонник хеви-металла, но Metallica — единственная группа, которая, по его мнению, заслуживает постоянного места на его коже.

За свою жизнь он побывал на 24 концертах и говорит, что его любимым, вероятно, было шоу в Бергене в 2015 году, хотя еще одним претендентом является концерт 2009 года, во время которого он выходил на сцену и пел в микрофон.

Читайте главные новости дня:

"Когда вы посещаете столько концертов Metallica во всем мире, вы хорошо узнаете людей. Вы знакомитесь с людьми со всего мира", — сказал он.

Том планирует ездить за туром Metallica по Европе позже в этом году, а также увидеть их на фестивале Tons of Rock в Осло. Он надеется встретиться с группой на одном из этих концертов и продемонстрировать свои рекордные татуировки.

Напомним, мужчина бил боксерскую грушу 55 часов и 15 минут подряд и попал в Книгу рекордов Гиннеса. Он тренировался по восемь часов в день.

Читайте также: