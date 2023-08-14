Фанатик экстремальных модификаций кастрировал себя и покрыл 100% кожи тату: фото до и после

Фанат экстремальных модификаций тела рассказал, что потратил целое состояние на свою трансформацию, во время которой он удалил свои яички.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Инженер Спорус Мэйс говорит, что он потратил более 50 тысяч долларов на изменение внешности.

А началось все еще в 11 лет, когда француз увидел обложку альбома Rolling Stones – Tattoo You, повлиявшую на него. Тогда он начал экспериментировать с временными пирсингами в ушах, соске и носу, которые он мог скрыть. В 12 лет он делал самодельные тату, а в 16 – набил свою первую "настоящую" татуировку пантеры на правом плече.

Спорус до модификаций:

Спорус до модификаций / Фото: mediadrumimages/Sporus Meijs

Его самой экстремальной операцией было полное удаление яичек и мошонки в 2015 году.

53-летний Спорус считает, что его тело – это полотно, отражающее тонкий баланс между основными элементами его сексуальности и религии.

Он сказал: "Подростком я вобрал в себя все, что я видел и читал о племенных ритуалах, татуировках и модификациях тела. Я обнаружил мужчин, которые не имели половых органов, евнухов. Когда я прочитал о мальчике, которого кастрировали, это что-то спровоцировало. Я понял, что это возможно, и это не просто что-то из прошлого, с тех пор я всегда думал об этом, мне никогда не нравилось мое тело таким, каким оно было, я был довольно неуверен в себе и своей сексуальности, как любой подросток. Я очень счастлив и доволен своим телом таким, каково оно сейчас. Я не собираюсь становиться женственнее, это было бы трудно с моей внешностью. Люди часто не понимают, что существует целый спектр между "100% женщиной и 100% мужчиной".

Спорус Мейс / Фото: mediadrumimages/@artphotographic63

Спорус описал, как его воспитывали, и вспомнил, что его детство было счастливым, хоть и довольно консервативным. Его родители развелись и его бабушка и дедушка внесли свой вклад в его счастливое детство. Когда он стал старше, то сделал больше татуировок и пирсингов, что помогло ему приобрести больше уверенности. Сейчас у него покрыто чернилами 100% тела, за исключением подошв ног.

Что касается его отношений, то он уже 22 года вместе с любимым мужчиной.

"Острые" отношения никогда не бывают скучными, и это, вероятно, продлевает их", — признал он. "Мои татуировки и модификации — это не только визуальное выражение моей сексуальности, но и большой вклад в наши длительные отношения".

Несмотря на первоначальные опасения, его партнер принял его экстремальную модификацию тела.

"Что касается модификаций, то мой язык раздвоен, зубы подточены, а верхние увенчаны титаном, уши обрезаны, проколоты и растянуты, перегородка проколота кожным перфоратором, что означает большее отверстие. Мои более интимные модификации – проколотые соски и пенис, и, конечно же, я евнух. Самой болезненной частью тела для меня были татуированные конечности, пальцы рук и ног у ногтевых лож, уши и, конечно же, головка полового члена, что очень болезненно. Татуировки подмышек, вокруг ануса и внутренней части колен и бедер неприятные, но, кажется, я хорошо справился с болью, по крайней мере, я могу сконцентрироваться и погрузиться в своего рода транс, когда делаю татуировку", — поделился он.

Спорус Мейс / Фото: mediadrumimages/@lc__tattoo

Говоря о том, как другие реагируют на его вид, Спорус добавил: "У меня хорошая работа, и люди ценят меня за то, что я делаю, и я чувствую себя благословенным за это. Иногда люди задают вопросы, сравнивая меня с другими сильно татуированными и модифицированными людьми. Я хочу подчеркнуть, что каждый человек уникален и имеет свои собственные мотивы. Быть самим собой без разочарований, пожалуй, делает вас более приятным человеком".

Теперь, давая советы другим, он заключил: "Взвесьте все "за" и "против", но если вы действительно чувствуете, что это правильно для вас, следуйте своему сердцу и, конечно, действуйте как можно безопаснее. Когда возникает необходимость персонализировать свое тело, достижение цели сделает вас более счастливым в долгосрочной перспективе. Мой девиз: будь собой, усердно работай, усердно играй".

Напомним, самый тяжелый мужчина в мире, похудевший на 330 кг, впервые за два года показал, как выглядит. Он поделился редкими фотографиями.

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