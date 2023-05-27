Фанатик Майкла Джексона сделал кучу пластических операций, чтобы стать копией звезды - фото

Житель Аргентины Лео Бланко потратил более 42 000 долларов на многочисленные пластические операции, чтобы стать копией культового певца Майкла Джексона.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Одержимость Лео Майклом началась в молодом возрасте, и он начал менять свою внешность с 15 лет.

Мужчина уже сделал 11 пластических операций и до сих пор недоволен своим видом, поэтому он снова ложится под нож, чтобы сделать подбородок "более мужественным".

Лео Бланко / Фото: instagram.com/leoblanco1

Мать 26-летнего парня беспокоится о его превращении и иногда задает вопрос, все ли еще он ее сын. Она озабочена тем, что он может умереть во время одной из своих операций, но Лео шутит, что это ее вина, что он не родился красивым.

Мужчина потратил на процедуры более 42 000 долларов / Фото: instagram.com/leoblanco1

Несмотря на оговорку матери, у Лео появились собственные поклонники, которые следят за ним на улицах, на показах и в Instagram.

Он считает, что для него невозможно быть кем-то другим, и он хочет выглядеть так же, как его герой, и верит, что каждая операция приближает его на шаг ближе к своей цели.

"Только вы начинаете с операций, это бесконечный цикл. Вы не можете просто довольствоваться одной или двумя процедурами, вы всегда стремитесь к большему и большему", — отметил Бланко.

Лео сделал отопластику, липосакцию и ринопластику / Фото: instagram.com/leoblanco1

Лео прошел несколько косметических процедур, включая две отопластики, три липосакции, четыре ринопластики и две аппликации гиалуроновой кислоты и ботокса, и все это в погоне за его идеальным внешним видом.

Он не планирует останавливаться / Фото: instagram.com/leoblanco1

После недавней операции по контурной пластике нижней челюсти, которая сделала его подбородок более квадратным и мужественным, Лео уже планирует следующую процедуру.

"Мне еще нужны три операции на носу и одна на подбородке. Я также хотел бы сделать несколько инъекций, чтобы немного приподнять брови и сделать подтяжку лица, хотя хирурги отказываются это делать, потому что думают, что я слишком молод. Это бесконечная битва между тем, что я хочу, и тем, что родители хотят и что хирурги готовы сделать", — поделился он.

Лео Бланко сделал много пластических операций, чтобы стать копией Майкла Джексона / Фото: instagram.com/leoblanco1

Напомним, блогерша, 15 лет коловшая ботокс, шокировала последствиями последней процедуры. Женщина занимается своим внешним видом, поскольку через 5 недель у нее свадьба.

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