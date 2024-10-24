Фанатка корейской культуры установила рекорд, съев палочками наибольше рисовых зернышек

Ловкая женщина, увлекающаяся корейской культурой, побила рекорд благодаря своим навыкам работы с палочками для еды.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннесса.

Сумайя Хан (Бангладеш) претендует на титул рекордсменки по наибольшему количеству рисовых зерен, съеденных за одну минуту палочками – 37, побив предыдущий рекорд на 10.

Чтобы получить сертификат, 24-летняя девушка должна была съедать палочками по одному зерну за раз. Если на ее палочках было два или более зерен, когда она съедала одно, это дисквалифицировалось, а не засчитывалось как одно зерно. Кроме того, рис нужно было нести палочками в рот, а не опрокидывать из миски в рот.

Сумайя Хан / Фото: Guinness World Records

Сумайе предложила установить рекорд ее коллега, которая видела предыдущий рекорд и знала, что она может его побить.

Вооружившись рисовой миской и своими "удобными палочками для еды", Сумайя признается, что эта попытка оказалась целиком в ее компетенции. Она ест палочками почти всю еду уже несколько лет подряд.

Она рассказала: "Когда-то я очень любила рамен, я была одержима раменом и обожала корейскую культуру, поэтому именно тогда у меня появились собственные палочки для еды, и с тех пор я им ими почти всю еду, а поскольку я бангладешка, то им рис почти каждый день".

Сумайя Хан / Фото: Guinness World Records

О достижении рекорда она добавила: "Это ощущение сюрреалистичное, удивительное, и все вокруг гордятся мной за то, что я решилась на это. Я горжусь собой за то, что сделала это, потому что это такая большая вещь, которой можно достичь, когда твое имя известно в мире и ты являешься частью чего-то такого великого, это действительно удивительно, и я чувствую честь, благословение, гордость и все другие хорошие вещи, которые я могу сказать об этом".

Сумайя сказала, что однажды она, возможно, попытается побить еще несколько рекордов, но пока она довольна своим званием.

Напомним, мужчина покорил вершину Эвереста, не выходя из собственного дома. Он финишировал спустя почти 23 часа.

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