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Фанаты крабовых палочек отказались от них, увидев, как и из чего они сделаны - видео

Фанаты крабовых палочек отказались от них, увидев, как и из чего они сделаны - видео

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
1228
Время на прочтение
2 мин
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Фанаты крабовых палочек отказались от них, увидев, как и из чего они сделаны - видео

Завод по изготовлению крабовых палочек / Фото: скриншот с видео

Видео сняли на заводе в Таиланде.

Завод по производству крабовых палочек, расположенный в Таиланде, показал их процесс изготовления.

Соответствующее видео появилось на Reddit.

Для приготовления берут куски замороженной рыбы, чаще всего минтай, который подается в машину для измельчения. Затем к смеси добавляются другие ингредиенты, в частности пшеница и яичный белок, после чего она взбивается с помощью большого вращающегося синего диска.

При этом образуется густое липкое вещество, напоминающее обойный клей или глину как по консистенции, так и по цвету. Это подается в машину для производства длинной одинарной полосы. Затем эти полоски скручивают вместе, словно делая веревку, которую затем измельчают, чтобы создать текстуру краба или лобстера.

Крабовое мясо проходит ряд процессов, прежде чем окрашивается в красный и белый цвета. Кусочки нарезаются до нужной длины и все готово.

Как делают крабовые палочки
u /rco888 в Damnthatsinteresting

Некоторых зрителей не очень порадовал процесс изготовления крабовых палочек. Пользователи отказались от них, увидев, как и из чего они сделаны. Об этом они написали в комментариях.

  • Единственный ингредиент, который я смог определить, это лед
  • Я никогда больше не куплю это! Спасибо, что открыли мне глаза!
  • Я всегда думал, что это отвратительно, теперь я знаю, что это так
  • Смотреть, как готовятся обработанные продукты, действительно отталкивает

Напомним, мужчина показал реальность ночлега в "зоне смерти" на Эвересте. Это область на высоте более 8000 метров, где кислорода так мало, что тело медленно начинает умирать.

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Дата публикации
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