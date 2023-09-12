Фаны онлайн-трансляций помогли спасти жизнь заблудившемуся на Аляске измученному туристу - видео

Зрители прямой трансляции помогли спасти туриста в национальном парке Аляски.

Об этом сообщает Washington Post.

Днем 11 сентября по местному времени онлайн-зрители включили прямую трансляцию камеры Dumpling Mountain в надежде увидеть бурых медведей в национальном парке и заповеднике Катмай. Они могли видеть лишь склон горы, окутанный густым туманом. Место происшествия представляло собой один из самых отдаленных парков в Соединенных Штатах, куда можно добраться только на самолете или на лодке, поэтому было неожиданностью, когда мокрый турист вошел в кадр и остановился перед камерой.

Турист потерялся на Аляске / Фото: скриншот с видео

По словам комментаторов, он несколько раз говорил "потерялся" и "помогите мне".

"На камере кто-то расстроен", — написал один из зрителей в комментариях к трансляции.

Зрители сообщили сотрудникам Explore.org, которые со своей стороны известили своих партнеров в Службе национальных парков. Через несколько часов поисково-спасательная группа нашла путешественника, который попал в ветреную и дождливую погоду при плохой видимости, и сопроводила его в безопасное место.

Bear Cam saves a hikers life! Все давно знают то, что сегодня служащие бедствия cam fans alerted us to a man in distress on Dumpling Mountain. героические rangers @KatmaiNPS напрягаются к действию и подготовлены к поиску человека. — more details to come. pic.twitter.com/JzgfApK371 — explore.org (@exploreorg) September 6, 2023

"Конечно, это был первый случай медвежьих камер", — сказал Майк Фитц, натуралист Explore.org.

Поход к вершине горы описывается как "умеренно напряженный". Это подъем высотой более 245 м на расстояние свыше 2,5 км от лагеря Брукс, куда посетители со всего мира приезжают ловить рыбу и наблюдать за бурыми медведями парка. Чтобы подняться на вершину горы нужно пройти еще 7 км без тропы.

В Сети зрители наблюдали, как рейнджеры выходят из тумана, находят путешественника и помогают ему спуститься с горы. В комментариях в живом чате, а также в группе Facebook юзеры выразили свое восхищение.

Я плачу, потому что чувствую такое облегчение. Впервые я заметил этого путешественника около 3,5 часов назад. Эти рейнджеры быстро туда добрались!

Счастливая, что его спасли

Как и в остальном парке, на горе Дамплинг нет сотовой связи. А там, где турист потерялся, тоже не было приюта. Вокруг горной камеры нет деревьев, только высокогорная тундра. К счастью, это облегчило обнаружение большой башни камеры, солнечных батарей, радиоантенны и ветряной турбины.

Камеры прямой трансляции Explore.org в Катмае наиболее известны тем, что снимают кадры здоровой популяции бурых медведей в этом районе. С конца весны до начала осени зрители по всему миру смотрят, как медведи поедают лосося перед спячкой. Число зрителей семи камер парка резко растет во время Недели толстого медведя.

Напомним, мужчина, который ищет жену, устроил свидания с сотней женщин из всех 50 штатов Америки. Он имел множество свиданий в разных городах, но пока не нашел "ту самую".

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