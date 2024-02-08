Фарфоровые рыбки из СССР: зачем они были нужны, история возникновения сервиза

Для чего были нужны фарфоровые советские "рыбки", история возникновения сервиза, цена сегодня

При СССР в серванте почти у каждого гражданина стоял этот сервиз — набор из фарфоровых синих или красных "рыбок". Большинство им не пользовалось, воспринимая набор рыбок как элемент декора. Поэтому многие и не знают, для чего он был предназначен, а тем более историю его возникновения.

Рассказываем, как появился, для чего был предназначен советский сервиз "Рыбки"

Сервиз "Рыбки"

Сервиз "Рыбка" состоял из графина объемом 700 мл и 6 рюмок по 30 мл. Большая рыба в виде карпа была предназначена для разных напитков, в первую очередь алкогольных. Однако с функциональностью сервиза что-то не сложилось, пить из "рыб" было не удобно.

Поэтому сервиз по назначению использовался редко. Люди стали по-другому применять фарфоровые рыбы, а именно как декор, как симпатичные статуэтки. И сегодня те, кто не знает истории этого сервиза, воспринимают этих карпов как элемент декора.

История сервиза "Рыбки"

Набор для алкоголя в форме рыбок придумал грузинский художник Барамидзе Абесал Давидович. Известно, что первый набор был сделан в белом и золотом цвете. В 1956-1959 годах этот сервиз был представлен на различных зарубежных выставках керамики и получил признание и популярность.

В 1960 году началось производство сервиза "Рыбки" на заводах в Риге и Тбилиси, затем на известном Полонском фарфоровом заводе в Хмельницкой области и на Городницком фарфоровом заводе Житомирской области.

Сервиз получил название "Семейство карпов", в магазинах Советского Союза графин можно было купить за 2 рубля 55 копеек, а стопки – за 50 копеек. Легендарный сервис продавался почти 30 лет, за это время он был куплен почти в каждый дом.

Сервиз выпускался в разных цветах, но самыми популярными были бело-красный и бело-синий цвет.

Сервиз "Рыбки" — цена сегодня

Если состояние сервиза хорошее и полное, есть графин и все рюмки, коллекционеры готовы заплатить от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен. Все зависит от редких расцветок "рыбок" и места изготовления. Особенно ценятся наборы с клеймом советских керамических заводов, таких как ЛФЗ или Гжель.

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