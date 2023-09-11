"Феноменальный" двухголовый поросенок шокировал Сеть — видео

У свиньи одно тело, два уха, две головы и четыре глаза.

В Гондурасе родился редкий поросенок-мутант.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

У животного одно тело, два уха, две головы и четыре глаза.

В видео, появившемся в Сети, мужчина демонстрирует свинью на камеру, назвав ее "двухголовым феноменом".

Некоторые пользователи назвали редкое животное "милым".

Оно очень милое, хоть и страдает

Мне так грустно, бедняга

Но другие сказали, что деформированный поросенок напомнил им "ужасную Свинку Пеппу".

Сообщается, что деформация вызвана редким состоянием, известным как "осевая бифуркация". Это происходит, когда эмбрион делится на два отдельных организма, образуя близнецов, но этот процесс не завершен.

Мутация может произойти у людей и в результате на свет появляются сиамские близнецы. Также известно, что это случалось и с другими животными, в частности змеями, крупным рогатым скотом, овцами, кошками, собаками и рыбами.

Когда животные рождаются с таким заболеванием, их ожидаемая продолжительность жизни, как правило, очень мала — всего несколько месяцев.

Пользователи также умоляли мужчину срочно отвезти животное к ветеринару, чтобы лишить его страданий.

Отвезите его к ветеринару, похоже, ему плохо

Пожалуйста, отвезите его к ветеринару, чтобы они могли его усыпить

Напомним, не так давно в зоомагазине вылупилась двухголовая змея. Работники надеются, что с пресмыкающимся все будет хорошо.

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