Феншуй в кухне: пять способов привлечь здоровье и благополучие в дом

В китайской метафизике кухня символизирует здоровье, стабильность и жизненную силу. Здесь продукты превращаются в энергию для организма, а гармоничное пространство стимулирует положительные изменения в жизни. Беспорядки и загроможденности наоборот создают застой энергии Эти и могут приводить к усталости, раздражению и финансовым потерям.

Стихии Огня (плита) и Воды (мойка, холодильник, посудомоечная машина) должны быть в балансе. Если они конфликтуют, в доме возникает напряжение. Когда же пространство гармонично — жители чувствуют покой и прилив сил.

Где лучше расположить кухню

Фэншуй советует не ставить кухню в центре дома. Центральная зона — сердце дома, и присутствие плиты там может дестабилизировать энергетику, что символически приводит к финансовым потерям.

Нежелательно, чтобы кухня была прямо напротив входной двери: энергия входящего потока сразу направляется к месту приготовления пищи, «вымывая» ресурсы. Оптимальные варианты — тыльная часть дома, юг, восток или юго-восток.

Плита и рабочие зоны

Плита — главный генератор энергии Огня и символ изобилия. Ее лучше размещать у стены и в «командной позиции»: во время готовки вы должны видеть вход, не поворачиваясь спиной. Если планировка ограничена, выручат зеркала или отражательные поверхности, которые помогают контролировать пространство.

Важно соблюдать дистанцию между плитой, мойкой и холодильником (минимум 50 см). В маленьких кухнях для гармонизации можно добавить элемент Деревья — деревянную доску или растение.

Растения как посредники энергий

Живые растения помогают балансировать стихии. Идеально подойдут символизирующие благосостояние:

Толстянка (денежное дерево) — накапливает энергию и символизирует богатство. Замиокулькас (долларовое дерево) — неприхотливое и выносливое, подходит для любой кухни.

Цветовая палитра

Для кухни следует выбирать светлые природные оттенки:

Белый — чистота и порядок;

Бежевый и песочный — стабильность и надежность;

Светло-зеленый — обновление и рост.

Насыщенный синий и черный могут подавлять огонь плиты, а яркие красные или оранжевые акценты лучше использовать в деталях: посуде, текстиле, декоре.

Порядок и свет

Чистота и порядок — ключ к свободному движению Ци. Загроможденные столешницы, грязная посуда и испорченные продукты создают энергетические «пробки». Регулярно проводите ревизию шкафов и избавляйтесь от старых или треснутых вещей.

Освещение активирует энергию. Естественный свет — самый лучший, но при его недостатке стоит создать многоуровневую систему: люстра плюс локальные подсветки над рабочими зонами. Сверкающие фасады и хромированные детали помогают распределить положительные импульсы по кухне.