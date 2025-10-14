Фермер остался без картофеля из-за слухов в селе: мужчина шокирован

У фермера украли картофель из-за слухов в селе / © www.freepik.com/free-photo

В Польше произошла курьезная ситуация: из-за слуха, что фермер бесплатно раздает картофель, мужчина потерял урожай.

Об этом это пишет польское издание wprost.pl.

В субботу, 11 октября, в одном из сел в Подкарпатском воеводстве кто-то распространил слух, что фермер якобы отдает картофель бесплатно — достаточно приехать, загрузить, сколько поместится на прицеп, и поехать.

Однако оказалось, что владелец картофеля — Петр Грита вообще не объявлял о такой «акции». Это был его урожай и он не собирался отдавать его «даром». Когда мужчина приехал на свое поле, то был шокирован — весь его урожай, а это 150 тонн, украли. Убытки он оценил в 60 тысяч злотых (более 681 тысячи гривен).

«Кто-то украл мой картофель. Посторонние лица начали его забирать. Прошу вернуть урожай или найти другое, добровольное решение этого дела», — сказал польский фермер.

Потерпевший имеет 68 лет. Он признается, что «никогда в жизни не сталкивался с чем-то подобным». Он пригрозил обратиться в милицию, если ему не вернут картофель или не заплатят за него.

Сейчас несколько человек уже связались с мужчиной. Они вернули ему картофель или предложили другую форму компенсации. Они также рассказали, что не планировали грабить фермера, а просто «повелись» на слухи.

