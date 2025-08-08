Фермер раздал 350 тысяч евро незнакомцам ради рая: что известно

Фермер / © Freepik

Реклама

В Ирландии суд назначил временного опекуна фермеру, продавшему свою собственность и раздавшему большинство полученных денег бедным.

Об этом сообщает RTE.

Мужчина, которому около 40 лет, продал свою ферму за 600 тысяч евро (примерно 28 830 000 млн гривен) и к маю прошлого года на двух банковских счетах осталось всего 288 000 евро. А с 6 мая 2024 года банковский счет мужчины уменьшился до 250 000 евро.

Реклама

Мужчина, имя которого не разглашается, утверждает, что услышал от Бога послание: если он отдаст все, что имеет, то его ждет место в раю. Взяв эти слова близко к сердцу, фермер продал свою недвижимость и начал активно раздавать деньги.

Как сообщил судья Высшего суда Ирландии Майкл Туми, недавно фермер передал 1000 евро наличными бездомной женщине, которую случайно встретил. Его банковские счета стремительно пустеют.

Адвокат Кэтрин Келлегер заявила в суде: «Его счета буквально теряют деньги. Сегодня утром мне позвонили и сообщили, что на одном из счетов сейчас есть овердрафт в размере 65 000 евро. За несколько недель он дополнительно раздал около 38 тысяч евро».

Из всей прибыли после продажи фермы у мужчины осталось всего 250 тысяч евро. По словам адвоката, фермер, очевидно, был готов раздать последние средства, чтобы заслужить рай.

Реклама

По просьбе представителей государственного агентства Health Service Executive Келлегер обратилась в суд с ходатайством о назначении опекуна ad litem, чтобы защитить фермера от последствий его чрезмерной щедрости.

Опекун ad litem — это независимое лицо, которое суд назначает для временного представления интересов лица, не способного самостоятельно себя защитить при рассмотрении дела. Учитывая предоставленные доказательства, судья Туми согласился на назначение опекуна и предоставил ему право принимать все необходимые меры в защиту мужчины.

Следующее заседание суда состоится в сентябре. К тому времени, согласно решению, имя фермера остается под запретом разглашения.

Напомним, разработка семилетнего мальчика сделала из него миллионера. Известно, что он создал.