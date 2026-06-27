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Австрийский изобретатель Рудольф Шаубах в течение трех лет работал над необычным защитным снаряжением для овец. Он создал специальную кольчугу, которая, по его словам, должна защищать животных от нападений волков.

Об этом пишет Oddity Central.

Житель города Филлах на юге Австрии решил разработать такую защиту из-за увеличения количества нападений волков в его стране и соседней Германии.

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После трех лет работы Шаубах представил прототип, который начал испытывать на фермах в Австрийских Альпах. Однако его изобретение быстро повлекло за собой споры среди фермеров и специалистов по животноводству.

Идея австрийца заключалась в создании легкого защитного покрытия, которое не мешало бы овцам нормально двигаться, есть и вести привычный образ жизни, но одновременно могло бы защитить их от укусов хищников.

Шаубах разработал пластиковую сетку, покрытую острыми шипами. По его замыслу, если волк попытается укусить овцу, он почувствует боль и больше не повторит попытку.

"Волк - умное животное, я не верю, что он попытается укусить овцу во второй раз", - сказал изобретатель австрийским журналистам.

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Защитное снаряжение для овец

Впрочем, реакция общественности и многих овцеводов оказалась преимущественно негативной. Критики заявили, что такая кольчуга может быть не только дорогой, но и неэффективной в реальных условиях.

Рене Крюгер из города Версбе, содержащий около 1000 овец, назвал идею Шаубаха «непрактичной» и потенциально вредной для животных.

По его словам, со временем овечья шерсть может запутываться в пластиковой сетке. Кроме того, он считает, что волки могут просто изменить тактику и атаковать другие части тела животного, например, ноги или голову.

Скептически к изобретению отнеслась и Джина Срампе из Ассоциации сельскохозяйственного выращивания Нижней Саксонии. Она отметила, что такая система вряд ли может быть экономически выгодна, ведь фермерам было бы сложно обеспечить подобной защитой сотни или даже тысячи овец.

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Несмотря на критику, Рудольф Шаубах продолжает защищать свое изобретение. Он заявляет, что многие оценивают его идею только по фотографиям, не испытав ее на практике.

В то же время сам изобретатель еще не проверял, как кольчуга будет работать во время реального нападения волка. Однако он уже надевал ее на овец и утверждает, что одно животное носило защитную сетку несколько дней без проблем — нормально двигалось и питалось.

Из-за споров вокруг изобретения Шаубах прекратил испытание своей «кольчуги» в Австрии и сейчас ищет возможность протестировать ее в другом месте.

Напомним, жуткие "кролики Франкенштейна" пугают людей своими "щупальцами".

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