Фермер умилил огромными изображениями котов на рисовых полях – фото

Тайский фермер Таньяпонг Джайкхам и команда рабочих посадили саженцы в разных местах поля в северной провинции Чианграй, чтобы изобразить мультипликационных кошек.

Об этом пишет Reuters.

Так команда надеется привлечь туристов и любителей этих животных.

"Мы ожидаем, что десятки тысяч людей придут посмотреть на искусство на рисовых полях", — сказал он.

В частности, на снимке, сделанном из воздуха, видно спящего и обнимающего рыбу кота, чтобы проиллюстрировать традиционную пословицу о достатке.

Фермер выращивает рис, создавая милые изображения кошек. / Фото: reuters.com

По словам Таньяпонга, этот процесс основан на координатах GPS, чтобы разместить саженцы так, как указано в начальном эскизе художника. Он отметил, что растения изменяют оттенок по мере роста.

"Очень важно расположить их точно, и впоследствии рис будет постепенно менять оттенки", — добавил он. На финальном этапе сбора рисовая солома превратится в портрет Купера, кота, которым она была смоделирована.

Фермер выращивает рис, создавая милые изображения кошек. / Фото: reuters.com

В окрестностях строятся обзорные башни, чтобы посетители могли увидеть произведения искусства, основанные на тайской поговорке: "В воде есть рыба, а на полях — рис".

Фермер выращивает рис, создавая милые изображения кошек. / Фото: reuters.com

Таиланд, второй по величине экспортер зерна в мире после Индии, планирует в этом году отгрузить 8,5 миллионов метрических тонн.

"Раньше рис в основном рассматривалась как предмет потребления", — сказал Таньяпонг. "Такой подход позволяет нам развивать туризм и сельское хозяйство одновременно".

Напомним, женщина спасла замерзшего в снегу котенка, согрев его феном. Она оставила его себе и назвала Мими.

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