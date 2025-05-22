Фермер выкопал на собственном поле 150 тонн золота, но не получил ничего — что произошло

Клад принадлежит государству

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Французский фермер Мишель Дюпон наткнулся на золото прямо на своем поле — увидел блестящие обломки в глине и понял, что это золотые самородки. Оказалось, что клад содержал 150 тонн золота. Но радость была недолгой: государство сразу вмешалось, ведь согласно французскому законодательству все природные ресурсы принадлежат государству, даже если их нашли на частной земле.

Об этом говорится в материале lagradaonline.

Никакой компенсации фермер не получил. Более того, ему даже запретили продолжать раскопки до полного анализа содержания недр. Кроме того, встал вопрос экологии и охраны исторического наследия, ведь потенциальная добыча может нанести ущерб окружающей среде.

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Где лежали золотые сокровища на 4 миллиарда евро

Золото было обнаружено в регионе Овернь-Рона-Альпы, вблизи Швейцарии и Италии — местность славится своей природной красотой. Экологи и жители обеспокоены — любое нарушение экосистемы или загрязнение может иметь серьезные последствия.

По оценкам, в земле может быть до 150 тонн золота, что составляет по меньшей мере 4 миллиарда евро. Однако потенциальная добыча упирается не столько в выгоду, сколько в экологические риски.

Франция пока не имеет действующих золотых шахт на своей территории, хотя владеет одними из самых больших в мире запасов золота — 2 436 тонн (4 место в мире после США, Германии и Италии). Большинство ресурсов поступают с заморских территорий, например из Новой Каледонии или Западной Африки.

Случай с фермером снова поднял старую дилемму: экология или экономика?

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«С одной стороны — богатство, с другой — природа. Возможное открытие первой золотоносной шахты во Франции создает не только новые перспективы, но и вызовы. Что важнее: сохранить окружающую среду или получить прибыль? — говорится в материале.

Напомним, археологи обнаружили сосуды с медом, которому более 5000 лет.

Раскопки проводились в Египте, Греции и Грузии.

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