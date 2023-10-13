Фермер вырастил самую большую в мире тыкву: ее вес ошеломляет (фото)

На нее мужчина потратил 15 000 долларов.
Тыква фермера из Миннесоты, США, побила мировой рекорд на взвешивании в Калифорнии.
Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.
Овощ занял первое место на 50-м ежегодном чемпионате мира в Гаф-Мун-Бэй. Его вес 1246,9 кг.
Тревис Гингер назвал рекордсмена Майклом Джорданом. Тыква примерно в 180 раз больше обычной и ее хватит, чтобы испечь более 1600 пирогов.
Ранее он выигрывал в 2022 году с тыквой по имени Маверик весом 1161 кг, а в 2020 году — с овощем весом 1065 кг по имени Тайгер Кинг.
Предыдущие тыквы Гингера побили национальные рекорды, но его последняя работа попала в Книгу рекордов Гиннеса.
Фермер сказал, что кормление и уход за Майклом Джорданом стоили ему около 15 000 долларов с момента его посадки 10 апреля.
Мужчина получил приз в размере 30 тысяч долларов. Деньги он планирует потратить на выращивание следующей тыквы-рекордсмена.
Напомним, недавно садовник из Великобритании вырастил гигантскую луковицу весом 8,97 кг. Овощ побил мировой рекорд.
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