Фермер вырастил самую большую в мире тыкву: ее вес ошеломляет (фото)

На нее мужчина потратил 15 000 долларов.

Тыква фермера из Миннесоты, США, побила мировой рекорд на взвешивании в Калифорнии.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Овощ занял первое место на 50-м ежегодном чемпионате мира в Гаф-Мун-Бэй. Его вес 1246,9 кг.

Тревис Гингер назвал рекордсмена Майклом Джорданом. Тыква примерно в 180 раз больше обычной и ее хватит, чтобы испечь более 1600 пирогов.

Самая большая тыква в мире / Фото: guinnessworldrecords.com

Ранее он выигрывал в 2022 году с тыквой по имени Маверик весом 1161 кг, а в 2020 году — с овощем весом 1065 кг по имени Тайгер Кинг.

Предыдущие тыквы Гингера побили национальные рекорды, но его последняя работа попала в Книгу рекордов Гиннеса.

Фермер сказал, что кормление и уход за Майклом Джорданом стоили ему около 15 000 долларов с момента его посадки 10 апреля.

Самая большая тыква в мире / Фото: guinnessworldrecords.com

Мужчина получил приз в размере 30 тысяч долларов. Деньги он планирует потратить на выращивание следующей тыквы-рекордсмена.

Напомним, недавно садовник из Великобритании вырастил гигантскую луковицу весом 8,97 кг. Овощ побил мировой рекорд.

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