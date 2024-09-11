Фермеры случайно вырастили самую тяжелую сливу в мире: фото и вес гиганта

Она побила рекорд, который держался три года.

Южноафриканские фермеры Дин и Деон Барнарды вырастили самую тяжелую в мире сливу весом 464,15 г.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Плод размером с бейсбольный мяч на 109,78 г тяжелее предыдущего рекордсмена – сливу сорта Кийо, выращенную в Японии в 2021 году.

Пухлая слива Барнардов была выращена на их ферме Oppie Plaas Boerdery, где они имеют коммерческие сливовые сады площадью семь гектаров.

"Она не была выращена для установки рекордов", — прокомментировал Дин. "Слива-рекордсмен сорвалась с коммерческого дерева, на котором было около 150 слив. Я не делал никаких специальных приготовлений, чтобы она выросла такой большой".

Дин и Деон Барнарды / Фото: Guinness World Records

Слива весила 480 г, когда ее впервые собрали, но потеря влаги привела к тому, что она сбросила несколько граммов.

Она принадлежит к сорту Autumn Treat, который Дин описывает как хрустящий и сладкий по вкусу.

Дин и Деон выращивают сливы последние восемь лет, хотя раньше ничего о них не знали. Они также выращивают хмель, миндаль и орехи пекан, хотя последние два сейчас заменяют сливами.

Самая тяжелая в мире слива / Фото: Guinness World Records

Сливы растут около семи месяцев, а цветение начинается в сентябре. Среди урожая этого года они также нашли еще несколько рекордсменов, вес которых колеблется в пределах 400-450 г.

"В нашей местности очень уникальный микроклимат, и это очень помогает сливам", – объясняет Дин. "Мы ежегодно берем образцы грунта, а затем вносим в него то, что нужно. У меня также есть главный специалист по сливам, который помогает нам с производством и качеством".

Самая тяжелая в мире слива / Фото: Guinness World Records

Дин говорит, что мировой рекорд кажется "нереальным", и теперь он нацелен на выращивание первой в мире 500-граммовой сливы. Он добавил: "Я очень горд и взволнован. Это действительно большая привилегия – иметь этот рекорд, и я благословен Богом".

Напомним, ранее мужчина вырастил самый тяжелый баклажан в мире. Он в девять раз тяжелее футбольного мяча.

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