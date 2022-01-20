Фермеры жалуются на владельцев собак: из-за неубранных фекалий скот теряет нерожденных телят

Скот заразился неосперозом — заболеванием, вызванным паразитом, распространяющимся из-за фекалий собак.

В Нью-Форесте (Великобритания) фермеры жалуются на владельцев собак, не убирающих фекалии за своими любимцами. Из-за загрязненной травы скот теряет нерожденных телят.

Об этом сообщает Independent.

Фермер Том Гулд из Нью-Фореста пас 38 голов крупного рогатого скота, но 18 коров потеряли своих телят. Как оказалось, скот заразился неосперозом — заболеванием, вызванным паразитом, распространяющимся из-за фекалий собак.

Гулд сказал, что такие потери значительно повредят его бизнесу, и призвал владельцев домашних животных убирать после своих собак.

"Мы не сможем увеличить размер стада, как планировали. Нужно много времени, чтобы очистить неоспору со стада, и это будет иметь эффект в течение нескольких лет. Также у остальных коров нужно взять анализ крови, чтобы проверить, инфицированы ли они", — рассказал фермер .

Доктор Алекс Кук, ветеринар Нью-Фореста, также призвал выгульщиков собак быть более ответственными из-за потенциального влияния на крупный рогатый скот и фермеров.

"Опасность заключается в том, что скот будет инфицирован до конца своей жизни, и текущие исследования показывают, что вероятность повторного выкидыша в шесть-семь раз выше", — сказал он.

Напомним, что корова сбежала из бойни в аквапарк, чтобы прокатиться на водной горке (видео).

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