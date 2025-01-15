Фейковая свадьба для Instagram оказалась настоящей: как женщина вышла замуж без своего согласия

Женщина в Австралии аннулировала свой брак после того, как поняла, что фальшивая церемония бракосочетания, в которой она участвовала для трюка в социальных сетях, на самом деле была настоящей.

Об этом сообщает BBC.

Неизвестная невеста сказала, что партнер убедил ее принять участие в церемонии в качестве "шутки" для своей учетной записи в Instagram.

Она обнаружила, что брак был подлинным только тогда, когда он попытался использовать его, чтобы получить постоянное место жительства в Австралии.

Судья Мельбурна отменил решение после того, как признал, что женщину обманом заставили выйти замуж.

Странное дело началось в сентябре 2023 года, когда женщина познакомилась со своим партнером на платформе онлайн-знакомств. Они начали регулярно встречаться в Мельбурне, где жили в то время. В декабре в том же году мужчина сделал предложение женщине и она согласилась выйти за него замуж.

Через два дня женщина посетила мероприятие с мужчиной в Сиднее. Ей сказали, что это будет "белая вечеринка", где участники будут одеты в белую одежду и сказали взять белое платье. Но когда они прибыли, она была "шокирована" и "взбешена", не увидев других гостей, кроме своего партнера, фотографа, друга фотографа и церемониймейстера — согласно ее показаниям, что цитируются в судебных документах.

"Итак, когда я пришла туда и не увидела никого в белом, я спросила его: "Что происходит?". И он отвел меня в сторону и сказал мне, что организует веселую свадьбу для своих социальных сетей, точнее, Instagram, потому что он хочет начать монетизировать свою страницу", – рассказала женщина.

Она сказала, что приняла его объяснение, поскольку "он был человеком в социальных сетях", у которого в Instagram было более 17 000 подписчиков. Она также считала, что гражданский брак будет действителен только в том случае, если он заключен в суде.

Однако она оставалась озабоченной. Женщина позвонила подруге и выразила свою обеспокоенность, но подруга "рассмеялась" и сказала, что все хорошо, потому что, если бы это было на самом деле, им пришлось бы сначала подать заявление о запланированном браке, чего они не сделали.

Успокоившись, женщина прошла церемонию, где они с партнером обменялись свадебными обетами и поцеловались перед камерой. Она сказала, что была счастлива в то время "подыграть", чтобы "сделать это настоящим на вид".

Через два месяца ее партнер попросил ее добавить его как иждивенца в своем заявлении на постоянное проживание в Австралии. Оба они иностранцы. Когда она сказала ему, что не может, поскольку технически они не в браке, он потом рассказал, что их церемония бракосочетания в Сиднее была настоящей, согласно свидетельствам женщины.

Позже женщина нашла их свидетельство о браке и обнаружила заявление о намерении вступить в брак, которое было подано за месяц до поездки в Сидней – еще до того, как он даже сделал предложение – которое, по ее словам, она не подписывала. Согласно материалам суда, подпись на заявлении мало похожа на подпись женщины.

"Я разъярена тем фактом, что я не знала, что это был настоящий брак, и тем фактом, что он также лгал с самого начала, и тем фактом, что он также хотел, чтобы я добавила его в своем заявлении", — сказала она.

В своих показаниях мужчина утверждал, что они "оба согласились с этими обстоятельствами" и что после его предложения руки и сердца женщина согласилась выйти за него замуж на "интимной церемонии" в Сиднее.

Судья постановил, что женщина "ошиблась по поводу характера проведенной церемонии" и "не дала реального согласия на свое участие" в браке.

"Она назвала это событие "проделкой". Для нее было вполне логично принять образ невесты, чтобы повысить достоверность видео, изображающего юридически действительный брак", — отметил он в решении.

В октябре 2024 года брак был расторгнут.

Напомним, жена разводится с мужем из-за ее собак. Она пожаловалась, что он натворил.

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