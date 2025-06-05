Фейковый психиатр: женщина без образования 20 лет лечила людей

Жолия Алеми / © BBC

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В Великобритании 62-летнюю Жолию Алеми приговорили к новому наказанию — женщину обязали возместить более 406 тысяч фунтов стерлингов (более 22 миллионов гривен) за мошенничество в сфере медицины. Она 20 лет работала психиатром в системе NHS, используя поддельный диплом врача.

Об этом пишет BBC.

Как это стало возможным

Алеми, уроженка Ирана, в 1990-х годах выехала в Новую Зеландию, где поступила на медицинский факультет. Однако обучение прекратила после первого курса. Позже она изготовила фальшивые документы, в которых даже были грамматические ошибки, и в 1995 году подала их в Генеральный медицинский совет Великобритании (GMC).

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Несмотря на очевидные нарушения, GMC выдал ей лицензию врача, воспользовавшись пробелами в законодательстве, которое тогда позволяло медикам из Содружества работать без дополнительных экзаменов. Алеми не проходила тест PLAB, обязательный для иностранных врачей.

Заработала миллионы без права лечить

За более чем 20 лет в Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS) Алеми заработала более 1,2 миллиона фунтов. Прокуратура подчеркнула: она не только мошенническим образом тратила государственные средства, но и могла подвергать риску сотни пациентов.

Судья Хиллари Менли отдельно призвала провести расследование относительно того, как GMC мог принять столь очевидно фальшивые документы.

Мошенница уже в тюрьме и может провести там еще дольше

Еще в 2018 году Жолию Алеми впервые приговорили к 5 годам заключения за подделку завещания и попытку завладеть недвижимостью и деньгами умершей женщины. В 2023-м суд в Манчестере вынес новый приговор — 7 лет лишения свободы за 20 эпизодов подделки документов.

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Суд обязал Алеми выплатить компенсацию NHS. Если она этого не сделает, его срок заключения будет продлен еще на 2,5 года.

После скандала GMC начала масштабную проверку около 3000 лицензий врачей-иностранцев, которые они получили в 1990-х годах.