Фиалка будет цвести непрерывно: помогут секреты полива от опытных цветоводов

Комнатная фиалка или сенполия – довольно капризное растение, которое трудно выращивать дома, чтобы оно постоянно цвело. Однако есть некоторые секреты, которые помогут создать для этого цветка идеальные условия. Читайте о них в материале ТСН.ua.

Полив комнатной фиалки: три основных типа

Комнатную фиалку можно поливать несколькими способами: сверху, из поддона или с помощью фитильной поливки.

Первый, то есть обычный, способ поливки цветоводы использовать не советуют, потому что розетка этого растения обычно занимает весь горшок, а середину розетки заливать водой нельзя. Из-за этого может появиться навоз и растение со временем погибнет.

Самым простым считается поливка из поддона, но настоящие профессионалы считают, что с помощью фитиля можно добиться непрерывного цветения фиалки.

Уход за фиалками в домашних условиях: полив с помощью фитиля

Для такой поливки основу нужно заложить еще во время высадки фиалки. Но поливать цветок таким способом можно начинать только тогда, когда он хорошо укоренится и сможет "пить" воду из-за фитиля.

Полив фиалки с помощью фитиля / Фото: facebook.com

фитилем может стать обычный шнур средней толщины или кусок ткани. Очень важно выбирать искусственное животное, потому что лен или хлопок не будут пропускать, а впитывать влагу, да еще начнут гнить в почве. Также фитиль можно приобрести в цветочном магазине. Самый простой способ – нарезать обычные капроновые чулки на тонкие полоски.

Пошаговая инструкция: как поливать фиалку

Отрежьте кусок шнура длиной 20-30 см, прижгите с обеих сторон на огне, чтобы он не расслаивался в будущем. Одним концом нужно обмотать корни фиалки, а другой опустить в отверстие на дне горшка (чтобы доставать до воды, он должен выступать хотя бы на 10 см). Первые несколько раз после высадки горшок с цветком нужно подержать в воде – так фиалка научится "пить" из-за фитиля. Для поддона берите полупрозрачные или прозрачные поддоны, в которые легко войдет горшок. Также можно брать поддоны с крышкой и проемом, на которые можно поставить горшок. Жидкость для поливки (с удобрением или без) подливают в поддон по мере необходимости.

Вариант полива фиалки с помощью фитиля / Фото: facebook.com

К примеру, в период вегетации или перед цветением (когда появится первая завязь бутонов) следует в воду добавить удобрение для роста. Если вы все поступите правильно, то ваша фиалка будет радовать пышной цветочной короной круглый год.

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