Фигуристая плотница показала, как работает в крошечном бикини и произвела фурор в Сети — видео

Пользователи не сдерживают своего восторга.

Блондинка из Хьюстона, известная в Сети как WoodBunny и The Bikini Carpenter, произвела фурор видео, как работает за плотничным станком.

Девушка публикует в своем TikTok и Instagram ролики, где предстает в бикини, демонстрируя ошеломляющую фигуру.

В частности, столяр показывает, как в мастерской шлифует дерево, делает рамки и прочее.

Девушка увлеклась деревообработкой еще в 5 классе. Сейчас она продает свои сделанные вручную творения: от подставок для книг до разделочных досок для кухни.

В комментариях пользователи не сдерживают своего восторга от вида девушки.

Будь я богат, я заставил бы тебя построить мой дом, чтобы я мог наблюдать за тобой

Мне нужно построить крыльцо, а я живу в квартире!

Бикини и электроинструменты – вот так сочетание! Вау

Впрочем, многие пользователи обеспокоены безопасностью WoodBunny и призывают ее держать подальше декольте от опасного оборудования и носить защитную одежду.

Где ваши средства индивидуальной защиты?

Оденьтесь, леди, вы порежете бюст!

Где, бл**ь, ваши защитные очки? Одежда тоже неправильная, черт!

Напомним, жительница Канады показала украшения, которые делает из спермы мужчин. В год она зарабатывает 405 тысяч долларов.

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