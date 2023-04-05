Фигуристая плотница показала, как работает в крошечном бикини и произвела фурор в Сети — видео

Пользователи не сдерживают своего восторга.
Блондинка из Хьюстона, известная в Сети как WoodBunny и The Bikini Carpenter, произвела фурор видео, как работает за плотничным станком.
Девушка публикует в своем TikTok и Instagram ролики, где предстает в бикини, демонстрируя ошеломляющую фигуру.
В частности, столяр показывает, как в мастерской шлифует дерево, делает рамки и прочее.
Девушка увлеклась деревообработкой еще в 5 классе. Сейчас она продает свои сделанные вручную творения: от подставок для книг до разделочных досок для кухни.
В комментариях пользователи не сдерживают своего восторга от вида девушки.
- Будь я богат, я заставил бы тебя построить мой дом, чтобы я мог наблюдать за тобой
- Мне нужно построить крыльцо, а я живу в квартире!
- Бикини и электроинструменты – вот так сочетание! Вау
Впрочем, многие пользователи обеспокоены безопасностью WoodBunny и призывают ее держать подальше декольте от опасного оборудования и носить защитную одежду.
- Где ваши средства индивидуальной защиты?
- Оденьтесь, леди, вы порежете бюст!
- Где, бл**ь, ваши защитные очки? Одежда тоже неправильная, черт!
Напомним, жительница Канады показала украшения, которые делает из спермы мужчин. В год она зарабатывает 405 тысяч долларов.
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