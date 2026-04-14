Филлеры для увеличения пениса: что известно о новой процедуре и цена

Мужчины тратят почти 20 000 долларов на процедуру, увеличивающую размер пениса, хотя один врач выступил с оговоркой для всех, кто рассматривает возможность ее проведения.

SWAG, расшифровывающийся как Shafer Width And Girth (ширина и обхват по Шаферу), — это процедура, разработанная пластическим хирургом доктором Дэвидом Шафером, стоимость которой, по данным, составляет от 10 000 до 20 000 долларов за первую процедуру.

Затем следует регулярные поддерживающие инъекции, стоимость которых составляет примерно половину этой суммы, а конечной целью является увеличение охвата и ширины пениса.

Процедура длится 30 минут: 10 минут – на то, чтобы обезболивающее средство начало действовать, и до 20 минут – на введение филлера под кожу полового члена.

Хотя инъекции предпочтительно увеличивают ширину и охват полового члена, они не всегда приводят к увеличению его длины.

Филлер содержит гиалуроновую кислоту — вещество, входящее в состав многих косметических средств и средств по уходу за кожей.

«Для этого филлера мы используем самую жесткую форму гиалуроновой кислоты — именно одобренную FDA для увеличения линии челюсти», — рассказал доктор Шефер изданию.

Эту процедуру прошли более 8000 мужчин, при этом доктор Шафер гарантирует, что безопасность является важнейшим приоритетом.

"Я обнаружил, что никто никогда не доволен тем, что имеет, или по крайней мере большинство людей, и они всегда хотят добавить немного динамики", - добавил он. «Часть моей работы состоит в том, чтобы убедиться, что то, что мы делаем, безопасно и реалистично, не выходит за пределы того, что может быть опасным для пациента, а также помогать им сохранять связь с реальностью».

Это не означает, что процедура не связана ни с каким риском. Эксперт по здоровью объяснил, что сосудистая окклюзия может стать проблемой, когда филлер блокирует кровоток.

Он сказал: «Существуют определенные опасные осложнения, которые могут возникнуть при использовании филлеров, и это касается не только пениса, но и любого участка тела, где возможна сосудистая окклюзия: филлер может перекрыть кровоток в этом участке. Поэтому очень важно, чтобы инъекцию проводил опытный специалист и чтобы под рукой был фермент, способный растворить филлер».

Шафер добавил, что эта процедура не подходит людям с микропенисом, поскольку нужно иметь место, куда вводить филлер.

"Это как если у вас нет большого полотна для картины, вы не сможете нарисовать большую картину", - продолжил он.

