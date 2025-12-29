Фильм «Эта прекрасная жизнь»: почему именно эта лента стала лучшим рождественским фильмом всех времен

Это прекрасная жизнь

Фильм « Эта прекрасная жизнь» (It’s a Wonderful Life) режиссера Фрэнка Капри — это уникальное явление в истории мирового кинематографа. Снятый в 1946 году он прошел сложный и даже драматичный путь — от громкого кассового провала до статуса одного из самых любимых и влиятельных фильмов XX века.

Сегодня эта лента стабильно входит в списки лучших рождественских фильмов всех времен, возглавляет рейтинги самых вдохновляющих картин и считается обязательной для просмотра в праздничный сезон. В то же время ее феномен состоит в том, что это гораздо больше, чем просто «праздничное кино».

История создания: от частной брошюры до голливудской классики

Основой фильма стал рассказ Филиппа Ван Дорена Стерна «Величайший дар», написанный еще в 1939 году. После нескольких неудачных попыток опубликовать его автор в 1943 году самостоятельно опубликовал 24-страничную рождественскую брошюру и разослал ее друзьям и семье. Именно эта история — о человеке, который видит мир без себя — впоследствии ляжет в основу одного из самых известных фильмов в истории.

Рассказ заинтересовал представителей студии RKO Pictures, и в 1944 году права на него были приобретены за 10 тысяч долларов. Над адаптацией работали известные сценаристы, в частности, Далтон Трамбо и Клиффорд Одетс, однако настоящий потенциал истории увидел именно Фрэнк Капра.

Вернувшись со Второй мировой войны, где он служил в Войсках связи США и дослужился до звания полковника, Капра основал студию Liberty Films вместе с Самюэлем Брискиным, Уильямом Вайлером и Джорджем Стивенсом. Именно «Эта прекрасная жизнь» стала первым и, наконец, единственным фильмом, выпущенным студией под собственным брендом.

Фильм снимался в павильонах RKO Radio Pictures Studios в Калифорнии и на съемочном ранчо в Энсино. Для картины была создана масштабная декорация придуманного города Бедфорд-Фоллз: главная улица с 75 магазинами, жилые кварталы и общественные постройки.

Съемки продолжались ровно 90 дней — с 15 апреля по 27 июля 1946 года — и завершились точно по графику, что для того времени было скорее исключением, чем правилом.

Сюжет и главный герой: простой человек с большим сердцем

Главный герой фильма — Джордж Бейли, которого блестяще сыграл Джеймс Стюарт. Это обычный житель маленького городка, который всю жизнь мечтал вырваться в большой мир, но то и дело жертвовал собственными желаниями ради других: семьи, друзей, общины.

На Рождественский вечер, сломанный долгами и неудачами, Джордж доходит до отчаяния и задумывается о самоубийстве. В этот момент в его жизни появляется ангел-хранитель Кларенс Одбоди, которому поручено спасти Бейли и, в случае успеха, наконец-то заслужить крылья.

Кларенс показывает Джорджу альтернативную реальность — мир, в котором его никогда не существовало. И именно это откровение позволяет герою понять, насколько его жизнь была важна для других людей.

Финал фильма стал одним из самых трогательных в истории кино: жители города объединяются, чтобы помочь Джорджу, а его брат произносит тост:

«При моем старшем брате Джордже — самоме богатом человеке в городе».

Провал, который разрушил карьеру и создал легенду

Премьера фильма состоялась 20 декабря 1946 года в нью-йоркском театре Globe Theatre. Несмотря на пять номинаций на «Оскар» и победу Фрэнка Капры на «Золотом глобусе» за режиссуру, фильм потерпел кассовый провал: при бюджете около 3,18 млн долларов он собрал всего 3,3 млн.

Это привело к банкротству Liberty Films и фактически сломало карьеру Капри — в следующие два десятилетия он снял всего пять фильмов. Критики того времени, в частности Босли Краузер из The New York Times, упрекали ленту в чрезмерной сентиментальности и «иллюзорности» мира.

Второй шанс и рождение рождественской традиции

Настоящее признание пришло гораздо позже. В 1970-х годах, по истечении срока действия авторских прав, «Эта прекрасная жизнь» попала в общественный доступ. Американские телеканалы начали массово транслировать его в канун Рождества — и тогда фильм нашел своего зрителя.

Со временем просмотр ленты в праздничный период стал традицией миллионов семей, а сам фильм — синонимом рождественского настроения. Парадоксально, но Фрэнк Капра позже признавался, что не планировал создавать рождественскую историю — ею фильм совершила именно любовь зрителей.

Мировое признание и влияние на культуру

С годами «Эта прекрасная жизнь» получила статус классики:

внесен в Национальный реестр фильмов США;

возглавил рейтинг самых вдохновляющих американских фильмов по версии AFI;

занимает высокие места в списках IMDb и BBC;

регулярно цитируется в других фильмах, литературе и массовой культуре.

Город Сенека-Фоллз в штате Нью-Йорк считает себя прототипом Бедфорд-Фоллз и ежегодно проводит фестиваль, посвященный фильму, еще раз подчеркивающему его культурное влияние.

Почему этот фильм стоит посмотреть сегодня

иноведы называли Капру «великим утешителем», а его стиль — сочетанием реалистических проблем и веры в человеческую доброту. Как отмечал Роджер Эберт, выдающийся американский кинокритик, сценарист и писатель, известный как первый кинокритик, получивший Пулицеровскую премию, это один из тех фильмов, которые с годами только лучше, подобно «Касабланке».

«Эта прекрасная жизнь» напоминает: даже если наша жизнь кажется обычной или незаметной, она может иметь колоссальное значение для других. Именно это мнение делает фильм вечным и универсальным.

«Эта прекрасная жизнь» — это не просто классический фильм и не просто рождественская история. Это кинематографическая притча о ценности каждого человека, прошедшего путь от непонимания и провала к мировому признанию.

Именно поэтому эта лента уже много десятилетий остается актуальной и каждый год возвращается на экраны вместе с рождественскими праздниками — как напоминание о том, что жизнь, несмотря на все трудности, может быть прекрасна.