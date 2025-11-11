Философия миллиардера: как изменить жизнь, чтобы "не стесняться собственного некролога"

Миллиардер Уоррен Баффет / © Associated Press

Один из самых успешных инвесторов современности, Уоррен Баффетт, которому уже исполнилось 95 лет, решил отказаться от написания традиционных писем к годовым отчетам своей компании Berkshire Hathaway, а также прекратить отвечать на вопросы на ежегодном собрании акционеров.

Об этом пишет CNBC.

«Как сказали бы британцы, я „замолкаю“. Своеобразно», — написал он в своем последнем письме.

Не картайте себя за прошлые ошибки

Несмотря на то, что Баффетт идет на заслуженное «спокойствие» после того, как его преемник Грег Эйбл возглавит Berkshire до конца года, он продолжает делиться мудростью, по которой его называют «Оракулом из Омахи». В своем последнем письме он призвал поклонников не расстраиваться из-за прошлого и сосредоточиться на дальнейшей жизни.

Инвестор подчеркнул, что время на изменения и достижения желаемого еще есть. Он отметил, что сам «лучше себя чувствует во второй половине своей жизни, чем в первой».

«Мой совет: не корите себя за прошлые ошибки — по крайней мере, немного научитесь на них и двигайтесь дальше. Никогда не поздно улучшить свою жизнь», — подчеркнул Баффетт.

Начните с некролога

Баффетт советует «начать с конца», то есть прежде всего подумать о собственном наследии . Он вспомнил историю Альфреда Нобеля, который, прочитав ошибочно опубликованный некролог о его смерти, был настолько в шоке, что решил «изменить свое поведение». И теперь его имя уже ассоциируют не с создавшимся динамитом, а с одноименной премией, которая в частности предоставляется и за миротворческие достижения.

«Не рассчитывайте на неразбериху в редакции: решите, что бы вы хотели, чтобы было написано в вашем некрологе, и живите жизнью, чтобы заслужить это», — считает Баффетт.

Еще один путь, по его мнению, — это подражать тем, кем вы больше всего увлекаетесь.

«Выбирайте своих героев очень осторожно, а затем следуйте им. Вы никогда не будете идеальными, но вы всегда можете стать лучше», — советует инвестор.

Философия доброты и скромности

Баффетт также призвал перефокусировать амбиции. Настоящее величие, по его словам, не достигается накоплением кучки денег, славой или властью над людьми.

«Когда вы помогаете кому-то одним из тысяч способов, вы помогаете миру. Доброта ничего не стоит, но она бесценна », - отметил миллиардер.

Он добавил, что независимо от ваших целей, вы не ошибетесь, если будете соблюдать «золотое правило» : относиться к другим людям так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам, независимо от статуса.

«Имейте в виду, что уборщица – такой же человек, как и председатель правления компании», – подчеркнул он.

Баффетт, входящий в десятку самых богатых людей мира, известен своей скромностью. Он до сих пор живет в том же доме в Омасе, штат Небраска, который купил в 1958 году за 31,5 тыс. долларов.

Стоит отметить, что более 90% своего огромного состояния Баффетт заработал уже после того, как ему исполнилось 60 лет. Он также обязался отдать на благотворительность более 99% своего состояния, и уже пожертвовал около 65 миллиардов долларов, большинство из которых поступило в Фонд Билла и Мелинду Гейтс.

