Финал "Дома дракона" снял режиссер украинского происхождения: что о нем известно

Финал «Дома дракона» снял режиссер украинского происхождения

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На HBO состоялась премьера финального, восьмого эпизода третьего сезона сериала «Дом дракона». Серия подводит зрителей к кульминации гражданской войны в Вестеросе — кровопролитной Битве при Тамблтоне, которая по книжному первоисточнику Джорджа Мартина привела к практически полному вымиранию драконов.

Режиссером решающего эпизода выступил американец украино-индийского происхождения Андрей Парех. Съемочный процесс этой серии длился 57 дней. Об этом написал сам режиссер.

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«Этот эпизод был невероятным с самого начала, и я надеюсь, что мне удалось достойно воплотить его замысел. Хотя речь идет о войне, я надеюсь, что зрители, прежде всего, осознают ее нелепость…» — написал он в своем Instagram.

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Парех написал, что такой уровень доверия, творческой свободы и ответственности при адаптации масштабного сценария выпадает редко. Он также выразил благодарность шоураннеру, исполнительным продюсерам HBO и всей съемочной группе.

Режиссер, который ранее работал над проектами «Наследники», «Хранители» и «Дивный новый мир», родился в США в семье украинки и индийца. С начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022, когда он выложил фото в бабушкиной вышиванке, Парех активно освещает российскую агрессию в своих соцсетях и призывает мир поддерживать Украину.

В июле во время визита во Львов он стал свидетелем ракетного удара:

«Наш последний день во Львове начался ранним утром с сирены воздушной тревоги и российских ракет, попавших в несколько многоквартирных домов; в результате погиб один человек, а 38 получили ранения и — благодаря „оркам“ — остались без крова», — писал он.

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Третий сезон «Дома дракона» стартовал 21 июня и завершился 9 августа. На платформе Rotten Tomatoes критический рейтинг сезона составляет 91%. Зрители отметили динамику, масштаб и возвращение зрелищных сражений. В то же время аудиторная оценка остановилась на отметке 65% по итогам более тысячи отзывов.

Существовали ли драконы на самом деле

Напомним, драконы являются мифическими существами, никогда не существовавшими в их нынешнем виде, а легенды о них сформировались под влиянием древних окаменелостей динозавров, о чем сообщает Quinte Museum of Natural History.

В истории образ дракона постоянно менялся: в конце II тысячелетия до н. э. их описывали как гигантских или водяных змей, в Древнем Египте добавились яд и способность дышать огнем, и только спустя столетие появилась привычная по современному кинематографу летучая версия.

Главной основой для веры в этих существ стали динозавры. Хотя сами мифы возникли задолго до официального открытия окаменелостей, ранние находки огромных костей люди логически воспринимали как останки легендарных драконов. Сходство массивных чешуйчатых динозавров с мифическими персонажами только подпитало эти предания и помогло им сохраниться до современной эпохи.

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