"Фингал расцвел": после драки с Данилюком Милованов улетел в США и там своим синяком озадачил пограничников

"Фингал расцвел": после драки с Данилюком Милованов улетел в США и там своим синяком озадачил пограничников

Милованов рассказал, что собирается посетить врача в США, чтобы во проверить синяки и глаз.

Синяк под глазом у советника главы Офиса президента и экс-министр экономики Тимофея Милованова, который ему "поставил" бывший секретарь СНБО Александр Данилюк, вызвал недоумение у американских пограничников.

Об этом написал сам Милованов в Facebook.

Политик отметил, что сейчас находится в Соединенных Штатах.

"Фингал мой "расцвел" и в Борисполе я купил очки, чтобы его спрятать. Дешевых не было, но я и не искал. Поэтому Армани за 120 евро", — рассказал Милованов.

Он имеет грин-карту США, однако нарушил требование проживать большую часть года в Штатах.

"Офицеры начали расспрашивать меня о моей деятельности в Украине. Я сказал, что был министром. После этого проверили багаж. Было два человека. И четко играли в хорошего и плохого полицейского. Женщина постоянно "наезжала". А мужчина шутил о моих синяках и о том что политика в большинстве стран мира это физическое дело. Но не в США", — отметил политик.

Он добавил, что собирается посетить врача в США, чтобы во проверить синяки и глаз.

Напомним, что бывший секретарь СНБО и экс-глава Минфина Александр Данилюк устроил драку с советником главы Офиса президента, экс-министром экономики Тимофеем Миловановым. Инцидент произошел на дне рождении Данилюка.

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