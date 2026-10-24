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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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Финляндия ищет одиноких людей для романтических свиданий: им оплатят отдых при одном условии

Бесплатный отдых в Финляндии и возможность найти любовь — именно такое предложение подготовили для 16 одиноких людей. Чтобы побороться за поездку, достаточно снять короткое видео.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Бесплатное путешествие в Финляндию в 2027 году — условия участия

Бесплатное путешествие в Финляндию в 2027 году — условия участия / © Associated Press

Финляндия приглашает одиноких людей из разных стран бесплатно приехать в страну зимой 2027 года. Для 16 участников организуют четырёхдневное гастрономическое путешествие, кульминацией которого станет необычный ужин-знакомство.

Об этом сообщило издание Time Out.

Инициативу запустила туристическая организация Visit Finland. В феврале 2027 года страна примет 16 иностранцев, для которых подготовлена четырёхдневная программа с гастрономическими развлечениями. Организаторы возьмут на себя расходы на поездку, а участникам останется только наслаждаться финской кухней и новыми знакомствами.

Путешественников распределят между двумя городами — Хельсинки и Тампере. В каждом из них соберётся по восемь гостей. Поездки запланированы на период с 9 по 19 февраля, однако место назначения станет известно только после того, как кандидатам подтвердят участие.

Особенностью этой инициативы станет ужин «вслепую». Он пройдет в месте, которое заранее не разглашается. К иностранным гостям присоединятся одинокие финны, а за праздничным столом будут подавать блюда из специально разработанных дегустационных меню.

Кулинарную часть мероприятия доверили известным шеф-поварам. В столице гостей будут угощать блюдами из меню Адель Киннунен из кафе Savoy, участницы шоу «MasterChef Professionals». В Тампере за угощение будет отвечать Генри Тикканен из ресторана Gösta, который ранее представлял страну на престижном конкурсе Bocuse d’Or.

Вдохновением для необычного проекта послужил популярный в Финляндии способ знакомств под названием Sinkkukori. Его суть проста: люди, ищущие романтических отношений, выбирают в супермаркетах розовые корзинки. Таким образом они дают понять другим покупателям, что открыты для общения.

В Business Finland надеются, что поездка подарит гостям не только новые знакомства. Представительница организации Хели Хименес отметила, что участники могут влюбиться как друг в друга, так и в финскую гастрономию или саму страну.

Что нужно сделать, чтобы получить бесплатную поездку

Желающим испытать удачу не придется проходить сложный отбор на первом этапе. Достаточно рассказать на английском языке в коротком видео, какое блюдо они приготовили бы на ужин и почему выбрали именно его.

Готовую запись необходимо разместить в одной из трёх социальных сетей — Instagram, TikTok или YouTube. Обязательные условия — использовать хэштег #FinnishDinnerDate и отметить Visit Finland. Следующий шаг — заполнить анкету на сайте, указав ссылку на свой ролик.

Публично показывать видео не обязательно: организаторы разрешают разместить его на YouTube с ограниченным доступом.

Подать заявку можно до 10 ноября 2026 года, 09:59 по Гринвичу. Результаты отбора будут объявлены 1 декабря на страницах Visit Finland в Instagram и TikTok.

Напомним, ранее в Финляндии объявили необычную вакансию — туристическая организация ищет человека, который в течение нескольких дней будет путешествовать по островам и оценивать их запахи.

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