Фитнес-тренер похудела в талии на 28 см с помощью метода "3-2-1": как это работает (фото, видео)

Влиятельная женщина в области фитнеса, набравшая вес, занимаясь ежедневными высокоинтенсивными интервальными тренировками, обнаружила еженедельную программу тренировок, которая действительно позволяет ей похудеть, и теперь она заявляет, что "меньше значит лучше", когда дело доходит до упражнений.

Кортни Фишер, имеющая 1,3 миллиона подписчиков в TikTok, была истощена популярными занятиями HIIT, из-за которых у нее возникало чувство голода и привело к перееданию.

"У меня уровень кортизола зашкаливал", — призналась автор контента в вирусном видео, которое собрало более 750 000 просмотров. "Мои гормоны были повсюду, и мое тело было в состоянии стресса. В конце концов, я чувствовала себя очень-очень смущенной и истощенной, потому что я так сильно нагружала свое тело и не достигала того, чего хотела".

Кортни Фишер / Фото: instagram.com/justtcocoo

Тогда Фишер часто посещала несколько занятий HIIT в день. Она также регулярно проводила обучающие лагеря.

Испытывая усталость и разочарование – и не сумев сбросить желаемый вес – фитнес-тренерша решила создать гораздо более щадящую программу упражнений, получившую название "3-2-1", и неожиданно обнаружила, что килограммы исчезли.

"3-2-1" означает три дня силовых тренировок, два дня пилатеса и один день, посвященный кардиотренировкам", – заявила она.

@justtcocoo Quick reminder & reason why pilates and sculpt is so transformative for our bodys✨ Pilates & sculpt workouts going to help regulate your nervous system at the deep breathing and low impact moves that then in turn will lower your corti. Высокие кортисоли пределы вызывают fluid retention in body, weight gain, increased hunger, and irritability. При запуске низких impact трудящихся как один из дней и этого периода будут запускать в низку кортиsol уровней и охраняемой воды в body. Другие большие, что ущерб является, когда мы становимся такими сильными усилиями, а также incorpore low impact intentional dyep core focused workouts в нашем routine наших кортиsolів рівні схиляння, что они скручивают наши хлопчики hormone, щоб усвідомити це. Консистенция является клавиатурой с вашими трудами и нашими диетами. При любом наши pilates и сильный тренировочный труды могут быть скручены нами кортизола уровней, построенный ущербный массив, сильный смаллер мускулистые группы, которые являются охлажденными, увеличения mobility, flexibility, и помогают вам упасть и пожрать! ♬ original sound — Courteney Fisher

Хотя рутина означает, что вы должны тренироваться шесть дней в неделю, женщина утверждает, что этот метод более управляем, чем большинство других. Она подчеркивает, что день, посвященный кардио, должен быть гибким и не обязательно содержать изнурительную тренировку на беговой дорожке.

"Мне нравится, чтобы этот день был просто долгой прогулкой", – сказала она.

Кортни Фишер / Фото: instagram.com/justtcocoo

Блогерша добавила, что она давно является поклонницей пилатеса, но обеспокоена тем, что тренировка сжигает недостаточно калорий. Однако, к своему удивлению, она заявила, что упражнения творят чудеса в сочетании с силовыми тренировками и легким кардио.

Соблюдая метод "3-2-1" в течение некоторого времени Фишер сбросила 4,5 кг и потеряла 28 см в талии.

Кортни Фишер / Фото: instagram.com/justtcocoo

"Процент жира в моем организме значительно снизился, и я очень довольна результатом. Сейчас я просто его поддерживаю. Это всего лишь ваше напоминание о том, что меньше значит лучше", — подытожила она.

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