Физики разработали идеальный рецепт пасты Качо е пепе: как избежать "фазы моцареллы"

Физики провели серию экспериментов: они изменяли количество сыра и соотношение горячей воды к пасте, фотографируя результаты.

Качо е пепе — одно из самых известных итальянских блюд, состоящее только из пасты, творога пекорино и черного перца. Несмотря на простоту, приготовить ее идеально — настоящий вызов, ведь неправильное соотношение ингредиентов может привести к образованию нежелательных сырных хлопьев.

Об этом пишет PHYS.org.

Группа физиков из Института физики сложных систем Макса Планка вместе с коллегами из Университета Барселоны и Института науки и технологий в Австрии решила проблему научным путем, которые исследовали химические и физические взаимодействия ингредиентов во избежание образования так называемой "фазы моцареллы".

Что обнаружили ученые

Исследование показало, что ключевым фактором успешного приготовления является количество крахмала в воде, где варилась паста. Именно крахмал влияет на текстуру соуса.

Физики провели серию экспериментов: они изменяли количество сыра и соотношение горячей воды к пасте, фотографируя результаты. Это позволило создать фазовую диаграмму, демонстрирующую, при каких условиях образуются сырные хлопья.

Ученые пришли к выводу, что количество крахмала в пасте часто недостаточно для создания идеального соуса. Чтобы избежать этой проблемы, они рекомендуют добавить в воду немного кукурузного крахмала.

Рекомендации от физиков

1. Варить пасту в воде с добавлением кукурузного крахмала, чтобы повысить ее вязкость.

2. Соблюдайте точное соотношение сыра и воды.

3. Используйте воду, где варилась паста, для создания соуса.

4. Следите за температурой: слишком горячая вода или избыточное количество сыра может привести к образованию нежелательных хлопьев.

Раньше мы рассказывали, как приготовить итальянскую пасту с колбасками и баклажанами – идеальный выбор для тех, кто хочет порадовать себя изысканным блюдом из простых ингредиентов.