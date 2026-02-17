Фойе Киевского театра оперетты

В 2019 году в Украине была принята новая редакция правописания, которая изменила правила написания многих слов иноязычного происхождения. Главная цель изменений — сделать язык проще и убрать лишние буквы, не соответствующие нашему произношению. Одним из таких слов является «фоє» — просторный холл в театре, кино или гостинице.

Основной принцип изменений состоит в следующем:

Звук [j] в составе звукосочетаний [je], [ji], [ju], [ja] теперь передается исключительно буквами є, ї, ю, я.

Двойная йотация (написание буквы «й» перед «є», «ї», «ю», «я») считается ошибкой.

Как правильно писать на украинском название холла в театре, кино или в отеле

Ранее в украинском языке было принято использовать вариант «фойє» с буквой «й». Однако действующее правописание упростило это правило, чтобы приблизить написание к фонетическому принципу.

Таким образом:

Правильно — «фоє».

Непраильно — «фойє».

Эти нововведения призваны избавиться от лишних букв в словах иноязычного происхождения, где звук [j] уже заложен в саму гласную букву. Кроме слова «фоє», аналогичные изменения коснулись и других имен собственных и общих названий. Теперь мы пишем: «мая», «Гоя», «Савоя», «Феєрбах», «Ісая», «Соєр», «Хаям».

Примеры употребления слова «фоє»

Ми домовилися зустрітися у фоє театру за десять хвилин до початку вистави.

Фоє Львівської опери вражає відвідувачів своєю розкішною оздобленою стелею.

У фоє готелю було затишно, що дозволяло гостям комфортно чекати на реєстрацію.

Период адаптации к правилам 2019 года уже истек, поэтому использование варианта «фоє» является обязательным для официальной переписки, обучения и профессиональной коммуникации.