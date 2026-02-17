- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 345
- Время на прочтение
- 2 мин
"Фоє" или "фойє" — как правильно писать на украинском языке по новому правописанию
Как правильно — «після вистави глядачі вийшли у фойє чи фоє»?
В 2019 году в Украине была принята новая редакция правописания, которая изменила правила написания многих слов иноязычного происхождения. Главная цель изменений — сделать язык проще и убрать лишние буквы, не соответствующие нашему произношению. Одним из таких слов является «фоє» — просторный холл в театре, кино или гостинице.
Основной принцип изменений состоит в следующем:
Звук [j] в составе звукосочетаний [je], [ji], [ju], [ja] теперь передается исключительно буквами є, ї, ю, я.
Двойная йотация (написание буквы «й» перед «є», «ї», «ю», «я») считается ошибкой.
Как правильно писать на украинском название холла в театре, кино или в отеле
Ранее в украинском языке было принято использовать вариант «фойє» с буквой «й». Однако действующее правописание упростило это правило, чтобы приблизить написание к фонетическому принципу.
Таким образом:
Правильно — «фоє».
Непраильно — «фойє».
Эти нововведения призваны избавиться от лишних букв в словах иноязычного происхождения, где звук [j] уже заложен в саму гласную букву. Кроме слова «фоє», аналогичные изменения коснулись и других имен собственных и общих названий. Теперь мы пишем: «мая», «Гоя», «Савоя», «Феєрбах», «Ісая», «Соєр», «Хаям».
Примеры употребления слова «фоє»
Ми домовилися зустрітися у фоє театру за десять хвилин до початку вистави.
Фоє Львівської опери вражає відвідувачів своєю розкішною оздобленою стелею.
У фоє готелю було затишно, що дозволяло гостям комфортно чекати на реєстрацію.
Период адаптации к правилам 2019 года уже истек, поэтому использование варианта «фоє» является обязательным для официальной переписки, обучения и профессиональной коммуникации.