Форма большого пальца указывает на то, какой у человека характер: пройдите тест

Впечатляет, но у 90% людей все совпадает!
Так, существует 5 самых распространенных форм большого пальца. Они могут указать на какой характер у человека.
Посмотрите на картинку, определите форму своего большого пальца и узнайте, что это свидетельствует.
Тип А
Человек, у которого верхняя половина большого пальца больше нижнего:
- стремится добиться успеха в жизни
- благодарна другим
- неординарной
Тип B
Человек, у которого нижняя часть большого пальца больше верхней:
- спокойная
- понимает других
- вызывает доверие
- ценит свои убеждения
Тип С
Человек, у которого обе половины большого пальца имеют одинаковый размер:
- ищете баланс в жизни
- любит эмоциональную и физическую гармонию
- видит в других людях хорошее
- всегда преодолевает препятствия
Тип D
Человек, у которого палец гибок:
- гибкая по жизни
- легко адаптируется под трудности
- спокойно меняется, когда это нужно
- открыта к другим
- имеет стабильную психику
Тип Е
Человек, у которого большой палец не гибок:
- носит устойчивый характер
- держит слово
- всегда реализует задуманное
- верна близким к последнему.
Ранее мы писали о том, что новейшие тесты на личность – это увлекательные инструменты, помогающие человеку исследовать разные аспекты своего характера. Узнайте, жесткий или гибкий он у вас.
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