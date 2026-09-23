Формула семейного счастья: ученые разгадали, какая комбинация пола детей дарит родителям больше покоя

Секрет беззаботного отцовства: почему именно воспитание дочерей приносит больше всего радости / © Credits

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Воспитание двух дочерей является залогом самой гармоничной и спокойной семейной жизни. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав более двух тысяч семей.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Родители, имеющие двух дочерей, в среднем сообщают о более высоком уровне счастья, чем родители с другими комбинациями пола детей. К такому выводу пришли китайские исследователи.

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Ученые из Чжэцзянского университета бизнеса проанализировали данные шести волн Chinese General Social Survey — масштабного социологического исследования, проводившегося в 2012–2021 годах. Всего в анализ вошли ответы 49 752 респондентов.

Исследователи изучали, каким образом с субъективным ощущением счастья связаны количество детей и их пол.

Результаты показали, что родители, имеющие только дочерей, чаще сообщали о более высоком уровне счастья. Наиболее выразительной эта связь была среди родителей средних лет, которые воспитывали двух дочерей.

Ученые предполагают, что одним из объяснений могут быть отличия в социализации ребят. В частности, девушек традиционно чаще воспитывают с акцентом на эмоциональной открытости и поддержании межличностных связей.

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«Женщины социализируются, чтобы быть более эмоционально выразительными, эмпатическими и ориентированными на межличностные связи, тогда как мужчины социализируются к инструментальности и эмоциональной сдержанности», — пояснили исследователи.

Другая возможная причина — так называемый kinkeeping, то есть поддержание родственных связей. По словам исследователей, взрослые дочери чаще поддерживают контакт с родителями, оказывают им эмоциональную поддержку и остаются вовлеченными в семейную жизнь.

«В контексте отношений между родителями и детьми дочери более вероятно будут инициировать контакт, оказывают эмоциональную поддержку и служат доверенными лицами для пожилых родителей», — отмечают авторы исследования.

В то же время следует отметить, что исследование основывается исключительно на данных китайского общества. Поэтому результаты не следует автоматически переносить на семьи в других странах.

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Кроме того, добавим, что в Китае из-за политики «одна семья — один ребенок» (действовала до 2015 года) сформировался гендерный дисбаланс. Родители хотели родить только сына и избавлялись от беременности, когда узнавали, что ждут девочку. В результате гендерный баланс Китая наклонился в сторону мужчин. Поэтому не исключено, что это исследование носит заказной характер от правительства КНР и направлено на улучшение этой демографической разницы.

Раньше мы писали, что британка год принимала гостю из Китая, а потом узнала, что та могла быть шпионкой.

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