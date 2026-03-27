Фосфорная кислота в Coca-Cola: что скрывает ваш любимый газированный напиток

Фосфорная кислота в Coca-Cola: зачем / © pexels.com

Кто-то считает, что секрет в сахаре, кто-то в легендарной формуле, но настоящая магия кроется в кислотности напитка.

Химики давно объяснили, что газировка держит свой характер не только благодаря ароматизаторам. Фосфорная кислота играет гораздо более важную роль, чем кажется на первый взгляд.

Именно она создает характерную кислинку и подчеркивает сладость, благодаря чему вкус становится насыщенным и освежающим. Без нее Coca-Cola была бы пресной и приторной.

Фосфорная кислота помогает сбалансировать большое содержание сахара, делая напиток легким и освежающим. Кроме того, она стабилизирует цвет и аромат, предотвращает окисление и продлевает срок хранения.

Химики отмечают, что эта добавка десятилетиями используется в пищевой промышленности и безопасна в умеренных дозах.

Однако чрезмерное употребление газированных напитков может влиять на минеральный баланс организма: фосфорная кислота снижает усвоение кальция, если пить его литрами. В умеренных количествах она не представляет угрозы — вопрос только в частоте потребления.

Фосфорная кислота также регулирует уровень pH, благодаря чему напиток остается стабильным даже при длительном хранении.

Некоторые считают, что кислота придает «шипучести», но на самом деле за газирование отвечает углекислый газ, а не фосфорная кислота.

Однако именно она придает Coca-Cola ее характерную глубину вкуса. Без нее легендарный напиток потерял бы свою фирменную резкость.

Химики сравнивают ее роль с солью в десертах: небольшая добавка меняет все.

Фосфорная кислота также ингибирует рост бактерий, что особенно важно для напитков с высоким содержанием сахара.

Производители используют его только в пищевой концентрации, которая проходит строгий контроль качества и отличается от технической.

Хотя слово «кислота» звучит пугающе, на самом деле это обычная пищевая добавка, которую можно встретить и в других продуктах.

Именно она делает вкус Coca-Cola таким ярким и узнаваемым. Без фосфорной кислоты легендарный напиток был совсем другим.