Фото 1936 года вызвала споры о путешествиях во времени: какую шокирующую деталь заметили на снимке

Улица Нью-Йорка, 1936 год. Фото: Беренис Эбботт / Коллекция Бруклинского музея

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В Сети вновь набирает популярность фотография, сделанная в 1936 году в Нью-Йорке, которую сторонники теорий заговора называют одним из доказательств существования путешествий во времени. Причиной стала необычная деталь на старом снимке.

Об этом сообщило издание Daily Star.

На фотографии, сделанной на Юнион-сквер в Бруклине, виден мужчина, держащий у уха предмет, похожий на современный мобильный телефон. Именно это вызвало волну обсуждений среди пользователей, ведь первые мобильные телефоны появились лишь через несколько десятилетий.

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Сторонники конспирологических теорий высказали предположение, что этот человек может быть «путешественником во времени». В то же время скептики отмечают, что он мог держать у уха любой другой предмет или просто поправлять волосы или чесать голову.

Подобные дискуссии возникали и раньше. В частности, внимание пользователей привлекло видео 1938 года, на котором молодая женщина идёт в толпе, держа у головы небольшое устройство и разговаривая. Из-за этого некоторые комментаторы также предположили, что она пользуется мобильным телефоном.

Скриншот из видео 1938 года

Впоследствии пользователь YouTube под ником Planetcheck заявил, что женщина на архивном видео — его прабабушка Гертруда Джонс. По его словам, она участвовала в испытании экспериментального беспроводного телефона, который якобы разрабатывался на заводе компании Dupont в штате Массачусетс. Он утверждал, что устройство тестировали несколько работниц предприятия.

Еще одним аргументом сторонников теории путешествий во времени стала картина голландского художника XVII века Питера де Хоха, на которой один из персонажей держит предмет, внешне напоминающий современный смартфон. Однако ответ на эту загадку может подсказать само название полотна — «Мужчина передает письмо женщине в вестибюле дома». Именно письмо, а не загадочный гаджет, скорее всего, изображено в руках персонажа.

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«Мужчина передает письмо женщине в вестибюле дома» Питера де Хоха / © Общественное достояние

Напомним, ранее архивный снимок времен Второй мировой войны стал сенсацией в соцсетях. Все из-за предмета в руке мужчины, который похож на iPhone.

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