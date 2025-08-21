Фото 1941 года заставило поверить в путешественников во времени: в Сети возникли дискуссии

Старые фотографии (иллюстративный) / © Freepik

Фотография, сделанная в Чикаго в 1941 году, вызвала активное обсуждение в Сети из-за предположения, что она может являться доказательством путешествий во времени. На снимке, где изображена очередь у кинотеатра, один парень держит в руках предмет, который многие узнают как iPad.

Гипотеза о путешествии во времени

На форуме Reddit пользователь опубликовал фото с подписью: «iPad несет киноман, полностью справа». Эта публикация быстро набрала популярность, вызвав дискуссию. Пользователи выдвигают гипотезу, что это действительно может быть планшет Apple. Поскольку визуально предмет похож на современный гаджет.

Не все верят в теорию путешествий во времени. Некоторые считают, что это может быть обычная книга, записная книжка или что-то другое. Один из пользователей объяснил, что в то время билетеры проверяли зрителей на наличие блокнотов, чтобы предотвратить нелегальное копирование фильмов.

Фото 1941 года. В Сети дискутируют, что держит мальчик с правой стороны в руках. / © mirror.co.uk

Другие шутят, что «путешественник во времени» с iPad’ом выбрал удивительное место для путешествия, если уже имеет такую технологию:

«Если я могу путешествовать по времени, имею iPad и я чернокожий, то почему, ради Бога, я должен идти в южную часть Чикаго в 1941 году смотреть дневной сеанс „Семьи Олдричев“?»

Многие пользователи также обратили внимание на элегантную одежду людей на фото, с ностальгией вспоминая прошлые времена, когда поход в кино был настоящим праздником и требовал лучшего наряда.

