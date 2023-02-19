Фото и видео секса с бывшей житель Тернопольщины опубликовал в Instagram: женщина отреагировала

Мужxbyf признал свою вину и раскаялся.

В Тернопольской области мужчина отправил через Instagram фото и видео, как он занимается сексом с бывшей. Женщина отреагировала и обратилась в суд.

Об этом говорится в приговоре Монастырского районного суда Тернопольской области.

По данным суда, мужчина в конце 2021 снял фото и видео, как он занимается сексом с потерпевшей. На кадрах был снят половой акт и другие интимные подробности из жизни пары. 7 января 2023 года после 23:00 мужчина в Instagram прислал третьему лицу интимные фото и видео с потерпевшей.

Поэтому женщина обратилась в полицию. Уже 9 января 2023 года информация о преступлении была внесена в Единый реестр досудебных расследований.

В ходе следствия потерпевшая заключила договор со своим обидчиком, в котором мужчина признал свою вину и раскаялся.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы. Судья заменил реальный срок на 1 год и шесть месяцев испытательного.

В приговоре указано, что подозреваемый — гражданин Украины, с высшим образованием, неженатый, не работающий ранее не судимый.

Напомним, в Тернопольской области мужчина занялся сексом с проституткой в древнем замке.

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