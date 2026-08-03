Фото, изменившее человечество навсегда: снимок из космоса перевернул представление о Земле

Земля. Фото: SpaceX/Pexels

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Фотография 1968 года, на которой изображено восхождение Земли над Луной, изменила то, как человечество видело планету до того времени. На снимке была показана Земля целиком. Это вызвало глубокую психологическую трансформацию.

Об этом сообщает Space Daily.

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Снимок, перевернувший представление о виде Земли

В канун Рождества 1968 года экипаж «Аполлона-8» стал первым экипажем, вышедшим на орбиту Луны, а астронавт Уильям Андерс сфотографировал Землю, поднимающуюся над лунным горизонтом — маленький висевший в темно-белом свете мир. Позже этот снимок, известный как «Восход Земли», станет одним из наиболее воспроизведенных фотографий.

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Спустя четыре года экипаж «Аполлона-17» сделал снимок под названием «Голубой мрамор» — всю освещенную солнцем планету в одном кадре. На кадрах была видна Земля такой, какая она есть — конечная и безграничная

Благодаря этим снимкам большинство людей впервые смогло увидеть то, где они живут.

«Эффект обзора»

Астронавты, которые видели это своими глазами, а не только на фотографиях, описывали гораздо более сильные переживания. Термин для этого явления происходит от имени писателя, который сам никогда не бывал в космосе.

Фрэнк Уайт, философ космоса, рассказывал, что эта идея возникла во время перелета через всю страну, когда он смотрел в окно самолета. Ему пришло в голову, что люди, которые однажды будут жить в космосе, будут навсегда уникальным преимуществом — они смогут видеть Землю как единое взаимосвязанное целое. Это мнение стало продолжением его предыдущей работы по вопросам освоения космоса вместе с физиком Джерардом О’Нилом. Уайт назвал это явление «эффектом обзора» (Overview Effect).

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Впоследствии он проверил свою идею, опросив астронавтов, и их рассказы в большинстве своем подтвердили его предположения. В то же время, он обнаружил, что такое изменение восприятия не происходит автоматически у всех людей.

Впервые публично термин «эффект обзора» Фрэнк Уайт использовал в 1985 году, а подробно объяснил его в своей книге 1987 года «Эффект обзора: исследование космоса и эволюция человека».

Планета Земля. Фото: SpaceX/Pexels

Как выглядит Земля по наблюдениям астронавтов

Астронавты описывают Землю как единственную, маленькую, хрупкую систему без видимых границ. Одна деталь повторяется в этих рассказах чаще любой другой. По их наблюдениям, атмосфера с орбиты выглядит тонкой, слабой, голубой полосой, обнимающей край планеты. Однако, по их мнению, она гораздо глубже, чем большинство людей представляет. Весь воздухопроницаемый слой, поддерживающий все живым, оттуда воспринимается как почти опасно тонкая оболочка вокруг Земли.

Большинство людей никогда не увидит Землю с орбиты, а фотографии передают версию вида планеты.

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До 1968 года образ целой Земли не существовал в сознании. Теперь он находится на флагах, экранах телефонов и стенах классных комнат.

Напомним, что в ближайшие дни мимо Земли пролетит потенциально опасный астероид.

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